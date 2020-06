ACB #LigaEndesa Playoff: Barça con il brivido, Vince anche Polonara

BARÇA-CLUB JIVENTUT BADALONA 96-92

Quintetto Barça: Higgins, Hanga, Claver, Mirotic, Tomic

Quintetto Club Joventut Badalona: Dimitrijevic, Lopez- Arostegui, Parrado, Morgan, Omic

La Penya si presenta a Valencia priva di Wroten e Haragody (rescissione durante la pandemia) e con un acciaccato Prepelic, non nelle condizioni di scendere in campo. Barcellona dal canto suo ha perso Delaney, uscito prematuramente dal contratto per firmare con l’Olimpia Milano. Inizio di partita a senso unico in cui i blaugrana prendono subito il largo sul 16-2, spinti da Claver (8) e Higgins (4). Gara in parità sul 21-21 dopo 12’ di gioco grazie alla reazione di Badalona. Risale l’intensità nel Barça che sembra in pieno controllo fino alla fine del terzo quarto, 74-57. Gli uomini di Duran stringono le maglie in difesa, Arostegui, Ventura e un ispirato Morgan guidano l’offensiva verdinegra mettendo a referto un parziale da 0-12 che costringe Pesic a chiamare il time out sul 76-69. Succede di tutto nel finale, prima Hanga sembra aver ripreso in mano la partita allungando sul 92-83 con 1:11 da giocare, poi Morgan, Lopez-Arostegui e Ventura si riprendono l’inerzia del match. 94-92 con 10 sul cronometro. Chiude la prima partita del torneo Mirotic con 2 su 2 dalla lunetta. Barcelona soffre fino all’ultimo ma riesce a scongiurare il pericolo dell’over time e portare a casa il referto rosa.

Parziali: 21-17, 23-13, 30-27, 22-35

BARÇA: B. Davies 4, K. Pangos 6, A. Hanga 11 A. Pustovyi 4, P. Oriola 5, A. Abrines 9, C. Higgins 11, K. Kuric 8, V. Claver 12, L. Bolmaro 4, N. Mirotic 16, A. Tomic 6. Allenatore: S. Pesic

CLUB JOVENTUT BADALONA: N. Dimitrijevic 10, P. Busquets 7, J. Parra 2, X. Lopez-Arostegui 12, C. Morgan 21, K. Prepelic ne, K. Kanter 2, A. Parrado 5, A. Ventura 8, A. Omic 14, A. Zagars 5, O. Stevic 6. Allenatore: C. Duran

IBEROSTAR TENERIFE-UNICAJA 70-83

Successo netto quello andaluso trascinato dai suoi attaccanti Alex Bouteille, prima, e Adam Waczynski, dopo, ottenuto ai danni di una poco convincente Tenerife mai in grado di fermare l’Unicaja apparsa sicuramente più “oliata” dopo il lungo stop. Parte forte la squadra di Casimiro, 4-15 dopo 5’, obbligando Vidorreta a chiamare time out per provare a spezzare subito l’inerzia negativa della partita. 15-20 dopo la prima frazione e partita riaperta. Nel secondo quarto Malaga arriva a toccare il più 12 sul 26-38 con Tenerife in evidente confusione sia in fase difensiva quanto offensiva. Al ritorno sul parquet i “padroni di casa” si sono presentati più convinti mettendo in difficoltà l’attacco andaluso alternando difesa a zona e individuale. 52-57 a 11’ dal termine. Nell’ultimo periodo l’Unicaja riprende in mano la partita e si aggiudica la sua prima vittoria. MVP Adam Waczynski con 17 punti e 16 di valutazione.

Quintetto Iberistar Tenerife: Huertas, Salin, Diez, Gielo, Shermadini

Quintetto Unicaja: Gerun, Mekel, Thompson, Adams, Bouteille

Parziali: 15-20, 17-23, 22-19,16-21

IBEROSTAR TENERIFE: M. Huertas 11, S. Salin 15, D. Diez 11, T. Gielo 5, G. Shermadini 10, G. Lundberg 2, A. Lopez, A. White 6, G. Bogris 10, F. Guerra, A. Suarez ne, L. Konate. Allenatore: T. Vidorreta

UNICAJA: D. Thompson 11, J. Adams 3, V. Gerun 10, A. Bouteille 5, G. Mekel 5, D. Brizuela 4, A. Diaz 2, F. Elegar 8, M. Simonovic 7, A. Waczynski 17, R. Guerrero, C. Suarez 6. Allenatore: L. Casimiro

RETABET BILBAO BASKET-KIROLBET BASKONIA 64-87

Inizio di partita equilibrato per il match di chiusura della giornata inaugurale della Fase Finale. Il primo quarto del derby basco si conclude in perfetta parità sul 23-23. 9 tiri messi a segno su 17 tentativi per entrambe le formazioni. Ripresa di quarto con Bilbao più aggressivo che si porta sul 33-27. Shengelia rimette il punteggio in parità, 37-37, grazie ad un tap in a correggere un tiro da due di Diop. Il Baskonia prende le redini dell’incontro e allunga sul 37-44 all’intervallo grazie ad una buona prova difensiva e maggior incisività in fase d’attacco. Dilaga il Baskonia portandosi sul 50-72 con 10’ sul cronometro. Ultimo quarto di puro garbage time con Bilbao scomparso completamente dal parquet dopo l’intervallo. Da sottolineare l’ottima prova dell’azzurro Achille Polonara autore di 10 punti e 13 valutazione.

Quintetto RETAbet Bilbao Basket: Rousselle, Martinez, Rodriguez, Sulejmanovic, Balvin

Quintetto KIROLBET Baskonia: Henry, Janning, Shields, Shengelia, Eric

Parziali: 23-23, 14-21, 13-28,

RETABET BILBAO BASKET: J. Rousselle 10, S. Rodriguez 2, R. Martinez 10, O. Balvin 2, E. Sulejmanovic 8, J. Brown, T. Schreiner 3, T. Rigo 2, I. Cruz 11, M. Ruiz, Q. Serron 4, B. Lammers 6. Allenatore: A. Mumbrù

KIROLBET BASKONIA: P.Henry 1, M. Janning 3, T. Shengelia 8 , S. Shields 7, M. Eric, L. Vildoza 20, M. Gonzalez, I. Diop 9 , J. Granger 12, S. Garcia, Z. Dragic 8, A. Polonara 10. Allenatore: D. Ivanovic

CLASSIFICA GIRONE A

Barça, Unicaja, KIROLBET Baskonia 1V 0S

Club Joventut Badalona, Iberostar Tenerife, RETAbet Bilbao Basket 0V 1S