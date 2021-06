Seconda giornata a Valencia della tappa finale dell’Adidas Next Generation Tournament che assegnerà il titolo Under 18 nella manifestazione giovanile organizzata da Euroleague Basketball. Gare equilibrate in un Girone A che dimostra maggior livellamento rispetto al B dove l’egemonia di Barcelona e Meta SoccertBet Belgrado appare ancor più marcata rispetto alla giornata inaugurale.

Nel Girone A prima vittoria della Stella Rossa che supera di stretta misura lo Zalgiris Kaunas costretto alla 2a resa dopo quella di ieri contro il Real. I serbi partono meglio arrivando all’intervallo lungo sul 33-22. Nella ripresa i lituani si rifanno sotto accendendo il finale partendo dal 50-47 del 30′. Nell’ultimo quarto equilibrio fino alla fine con jumper decisivo a 35″ dalla fine di Matovic che sigla il 65-63 finale. Inutile l’assalto successivo dei lituani compreso il tiro della disperazione a fil di sirena da metà campo. La Stella Rossa vince grazie ai 16 punti (6/7 al tiro) di Nikola Topic, 12 per Saranovic, il match winner Matovic ne mette 10, 11 per Filip Brankovic. Il migliore per lo Zalgiris è Maruskas (13).

Nella seconda partita di giornata altra sfida risolta soltanto negli ultimi secondi. Il Real Madrid, ancora orfano di Spagnolo, è trascinato dai 30 punti di Eli Ndiaye, il lungo classe 2004 naturalizzato spagnolo domina aggiungendo 15 rimbalzi e 10 falli subiti con un 7/11 ai liberi. E proprio un 2/2 dalla lunetta dell’MVP della partita manda il Real in vantaggio a 3″ dalla fine. Dopo il time out l’Asvel costruisce un buon tiro ma la tripla di Romain Parmentelot (19 punti) non vede neanche il ferro. I blancos fanno il bis dopo il successo contro lo Zaligiris e strizzano l’occhio alla finalissima di domenica ma c’è da fare i conti con la Stella Rossa nella 3a giornata in programma sabato.

Decisamente meno equilibrio nelle due partite del Girone B. La Stella Azzurra paga ancora dazio in termini di fisicità e deve arrendersi anche ai belgadresi del Meta SoccerBet. Partita già segnata nel primo tempo con i serbi avanti 51-29. Nel terzo quarto il divario aumenta ancora (32-16 il terzo parziale per 73-45 del 30′) e si scivola via verso il 104-70 per Belgrado che conquista il secondo successo in altrettante gare giocate a La Fonteta. Alla Stella Azzurra non bastano i 31 punti del lituano classe 2004 Rokas Jocys (9/16 dal campo, 3/6 da tre e 7 rimbalzi), doppia cifra per Visintin (12) e doppia-doppia per Ndzie (10-12). Per il Mega SoccerBet il migliore è Nikola Djurisic (21 e 11 rimbalzi), 20 per Nikola Jovic, 17 e 9 rimbalzi di Tomislav Ivisic, 18 di Kobzysty. Belgrado contenderà al Barcellona l’accesso alla finale per il titolo. I blaugrana hanno travolto il Valencia nell’ultimo match di giornata. Partita già risolta all’intervallo con il Barca avanti 63-21. Niente da fare per i padroni di casa che rimangono a zero in classifica dopo un netto passivo di 61 punti finale (48-109). Per il Barcelona 20 punti di Caicedo, 17 per Granua e 16 sia per Iglesias che Simic Nel Valencia l’unico in doppia cifra è Campillos (10).

Domani terza e ultima giornata della fase di qualificazione. Le prime due classificate si contenderanno domenica il titolo dell’ANGT 2021.

RISULTATI ADIDAS NEXT GENERATION TOURNAMENT (Valencia 3-6 giugno 2021)

GIRONE A

Stella Rossa-Asvel 68-83

Zalgiris Kaunas-Real Madrid 65-79

Stella Rossa-Zalgiris 65-63

Asvel-Real Madrid 80-82

CLASSIFICA

Real Madrid 2-0

Stella Rossa 1-1

Asvel V.1-1

Zalgiris K. 0-1



GIRONE B

Stella Azzurra-FC Barcelona 51-75

Valencia-Mega Soccerbet Belgrado 75-90

Mega Soccerbet Belgrado-Stella Azzurra 104-70

Valencia-FC Barcelona 48-109

CLASSIFICA

FC Barcelona 2-0

Mega SoccerBet Belgrado 2-0

Stella Azzurra 0-2

Valencia 0-2



PROGRAMMA 3a Giornata – sabato 05-06-2021

ore 12.00 Asvel-Zalgiris Kaunas

ore 14.15 Real Madrid-Stella Rossa

ore 16.30 FC Barcelona-Mega SoccerBet Belgrado

ore 18.45 Valencia-Stella Azzurra