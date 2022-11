Basket, Eurolega: match in tempo reale sulle piattaforme streaming

Oltre i Mondiali in Qatar, nel mondo dello sport va anche in scena l’Eurolega di basket, la massima competizione europea per diversi club della pallacanestro maschile.

Delle 18 squadre partecipanti questa sera, dalle ore 20:00, scenderanno in campo Lyon–Villeurbanne–Bayern, Panathinaikos-Virtus Bologna, Baskonia-Zalgiris Kaunas. Queste chiuderanno la nona giornata della competizione più attesa. Sarà possibile seguire le gare con le statistiche aggiornate sui vari siti di risultati basket in tempo reale.

Un’italiana in campo

Tra le squadra in campo questa sera figura la Virtus Pallacanestro Bologna, unica italiana del posticipo. Considerato uno dei club italiani più longevi (la fondazione risale infatti al 1927) e il più titolato d’Italia, guidato da mister Scariolo questa sera dimostrerà tutto il valore che lo contraddistingue affrontando i greci al palazzetto O.A.K.A. Olympic Indoor Hall di Amarousio, nella periferia nord-est di Atene.

Vanta, inoltre, di un grande pubblico che negli anni è aumentato sempre più a vista d’occhio e ad ogni anno riunisce migliaia di italiani da tutto lo Stivale alla Virtus Segafredo Arena e di un palmares prolifico e ricco come dimostrano i numerosi successi collezionati. Sono per l’appunto 16 gli scudetti conquistati, 8 le Coppe Italia, 3 le Supercoppe italiane e infine 6 i titoli internazionali.

Un’annata deludente e l’accesso in Eurolega

Dopo una serie di momenti sia positivi che negativi il team romagnolo si è rafforzato nel corso del 2020 con acquisti di spessore che gli hanno permesso di mettere su una rosa ad alti livelli di competitività. Nell’estate di due anni fa è infatti arrivato il campione serbo Teodosic. Agli albori della nuova stagione la Virtus è partita alla conquista della finale della Supercoppa italiana. Tuttavia il successo è stato ottenuto dalla diretta avversaria Olimpia Milano.

Nello stesso anno è arrivata la seconda tegola: eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia per mano del Venezia. La regular season, sebbene chiusa al terzo posto, si rivela comunque soddisfacente complici le sole 2 sconfitte rimediate prima contro Brindisi, poi contro Milano.

Alle due precedenti delusioni si aggiunge la terza derivante dal mancato accesso in Eurolega: i bianconeri escono difatti sconfitti in semifinale contro l’Unics Kazan. Nella nuova stagione si verifica una rivoluzione in panchina data dall’arrivo del nuovo allenatore Sergio Scariolo, in sostituzione di Djordjevic.

Inizia quindi una ripresa graduale. Prima la conquista della seconda Supercoppa italiana contro l’Olimpia Milano, successivamente, nonostante la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro il Tortona, nel maggio del 2022 i bianconeri centrano l’EuroCup imponendosi in finale sul Bursaspor Basketbol per 80 a 67. Così facendo la formazione di Scariolo stacca il pass per l’Eurolega.

Attualmente, nella prestigiosa competizione, la storica squadra è piazzata al nono posto con 8 punti, 3 vittorie e due sconfitte nelle ultime gare. Si prevede dunque un grande spettacolo contro i greci, secondi in classifica, di fronte un pubblico molto legato al club bolognese.