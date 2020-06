BBL Finale-G1: L’Alba Berlino prenota il titolo. Ludwigsburg k.o.

L’Alba Berlino mette una seria ipoteca sul titolo BBL vincendo con lo scarto finale di 23 punti l’andata della finale contro il Ludwigsburg. Uno scarto che poteva essere ben più ampio se nell’ultimo quarto i berlinesi non avessero subito il disperato tentativo di rimonta dell’MHP Riesen utile per tenere aperte le speranze. Domenica all’Audi Dome l’ultima sfida dei playoff tedeschi con l’Alba vicinissima al suo nono titolo della storia.

ALBA BERLINO-MHP RIESEN LUDWIGSBURG 88-65 (19-13. 46-29, 69-42)

L’Alba Berlino si mantiene imbattuto nei playoff BBL. Nona vittoria consecutiva per la squadra di Aito nella Fase Finale che si gioca all’Audi Dome di Monaco di Baviera e soprattutto titolo di Campione di Germania a un passo dopo il +23 rifilato al Ludwigsburg nel match di andata di finale. Gara dominata dai berlinesi capaci anche di toccare il +30 nell’ultima parte di terzo quarto. A fare la differenza la maggiore profondità dell’organico di Aito, il vero leit motiv dell’intera fase finale che si è giocata nel post-lockdown a Monaco. Dopo il 19-13 del primo quarto l’Alba prende il largo prima dell’intervallo chiudendo al 20′ sul 46-29. In avvio di ripresa Giedraitis e Giffey guidano i gialli di Berlino all’allungo che porta l’Alba sul 67-37 con il Ludwigsburg in evidente difficoltà. Solo nell’ultimo quarto la squadra di coach Patrick si sveglia e riesce quantomeno a giocare alla pari. Il divario si riduce con l’MHP Riesen che arriva a -19 (80-61) prima del definitivo 88-65 della sirena finale:

Domenica (ore 15.00) l’ultima sfida dei playoff con l’Alba che ha più di un piede sul trono di Campione. Al Ludwigsburg serve qualcosa di più di un miracolo.

ALBA BERLINO: Siva 10, Giffey 12, Delow, Eriksson 12, Mattiseck, Brenneke, Hermannsson 14, Ogbe 2, Giedraitis 14, Thiemann 2, Nnoko 12, Sikma 12.

MHP RIESEN LUDWIGSBURG: Weiler-Babb 11, Smith 5, Myers 7, Nixon 2, Herzog 8, Caisin, Hukporti 8, Patrick 8, Wolhlfarth-Bottermann 11, Wmbush 2 , Brase, Jackson 3.