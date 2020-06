BBL Playoff. Andata quarti di finale. Ulm a valanga, clamoroso crollo del Bayer

All’Audi Dome di Monaco di Baviera primi due match valevoli per l’andata dei quarti di finale dei playoff di BBL. Nell’apertura del pomeriggio c’è un monologo del Ratiopharm Ulm che continua il suo ottimo momento rifilando un passivo pesantissimo al Francoforte Skyliners sepolto dal -40 finale. In prima serata arriva all’ultimo minuto la vittoria dell’ MHP Riesen Ludwigsburg ai danni del Bayern Monaco. La squadra di Patrick vince di 4 punti, tutto da decidere nel ritorno che si gioca venerdi.

FRAPORT SKYLINERS-RATIOPHARM ULM 61-101

Il Ratiopharm Ulm di Jaka Lakovic ipoteca la semifinale vincendo largamente l’andata dei quarti di finale dei playoff di BBL. L’andata del primo quarto di finale dell’Audi Dome è un monologo della squadra di Jaka Lakovic già in vantaggio 36-15 alla fine del primo quarto. Francoforte è inerme e la partita prosegue con una sola squadra in campo. All’intervallo l’Ulm è avanti 57-30 e si continua per inerzia nella ripresa con gli orange a ruotare tutti gli uomini in previsione del ritorno, e con ogni probabilità delle semifinali. Nell’Ulm 5 uomini in doppia cifra con il lungo Dylan Osetkowski miglior realizzatore con 18 punti (14/15 ai tiri liberi). 15 di Per Gunther, Archie Goodwin si ferma a 14 e 4/8 dal campo. Il Francoforte termina Polas Bartolo in doppia cifra (10). Venerdi il ritorno prevedendo poco più di una formalità per la lanciatissima squadra di Lakovic.

FRAPORT SKYLINERS-RATIOPHARM ULM 61-101 (15-36, 30-57, 46-88)

FRAPORT SKYLINERS: Begue, Samare, Schoormann, Vargas 9. Freudenberg 3. Kayser 2, Polas Bartolo 10, Masiulis 6, McQuaid 9, Robertson 6, Rahon 8, Voller 8,

RATIOPHARM ULM: Harvey 5, Gunther 15, Philipps 2, Bretzel 2, Obst 8, Goodwin 14. Osetkowski 18, Klepeisz 10, Krimmer 0, Hackmann 5, Schilling 13, Willis 9.

BAYERN MONACO-MHP RIESEN LUDWIGSBURG 83-87

Di ben altro spessore, e soprattutto equilibrio, la sfida serale che vedeva opposte le prime due squadre in classifica della BBL prima del lockdown. Il Ludwigsburg si conferma bestia nera del Bayern Monaco e ripete il successo ottenuto in regular season a gennaio. Un successo di 4 punti per gli uomini di coach John Patrick con il discorso qualificazione alle semifinali tutto ancora da scrivere. Gara che viaggia sui binari di un costante equilibrio anche se il Bayern a inizio di terzo quarto ha raggiunto anche il +11 ma il Ludwigsburg è stato bravo a replicare e a piazzare il colpo del k.o nell’ultimo quarto dove la squadra di Kostic ha paurosamente sbandato. TJ Bray, da una parte, e Brase, dall’altra, sono i protagonisti di un primo tempo chiuso in vantaggio dai bavaresi di 6 punti. Nel terzo quarto il Bayern prova a scappare. Dopo 3′ di ripresa Lucic e Radosevic portano i biancorossi sul 52-41, ma è uno scossone che non spaventa il Ludwigsburg. Knight replica e l’MHP Riesen è di nuovo in scia fino al -3 (56-53) arrivato con la tripla di Smith. Prima dell’ultima pausa il Bayern tocca il +8 (65-57). L”ultimo canestro del terzo quarto è siglato dall’ottimo Brase per il 65.59. Kostic è costretto al time out in apertura di ultimo periodo dopo aver subito le triple di fila di Wumbush e Weller-Babb che hanno porttato il Ludwigsbur in parità. E’ ancora Lucic l’uomo più in palla del Bayern che a 5′ dalla fine è avanti 75-69. Ma è proprio adesso che i padroni di casa barcollano. Knight, Wolhfarth-Bottermann firmano il parziale che rimette di nuovo tutto in parità (75-75). Il nuovo time out di Kostic stavolta serve a poco perchè adesso è il Ludwigsburg ad avere l’inerzia in mano. Wimbush e Brase portano avanti l’MHP Riesen (77-79), ed è poi Smith a segnare una tripla a dir poco importante (77-82). Zipser tiene a galla i suoi, Barthel li porta addirittura avanti a 45″ dalla fine ma Brase e la nuova bomba di Jaleen Smith stavolta mettono k.o definitivamente il Bayern. Finale 83-87. Un solo giorno per rifiatare e poi di nuovo in campo per decidere chi va in semifinale.

BAYERN MONACO-MHP RIESEN LUDWIGSBURG 83-87 (15-21, 42-36, 65-59)

BAYERN MONACO: Bray 12, King, Koponen 2, Lucic 7, Lo 11, Zipser 9, Flaccadori 5, Barthel 20, Akpinar, Lessort 4, Sisko 2, Radosevic 11.

MHP RIESEN LUDWIGSBURG: Weiler-Babb 7, Smith 13. Myers 6, Knight 17, Herzog, Caisin, Patrick Jo. Patrick Ja 2., Wolhlfarth-Bottermann 7, Wimbush 16, Brase 18. Jackson 1.



Programma quarti di finale ANDATA

FRAPORT SKYLINERS-RATIOPHARM ULM 61-101

BAYERN MONACO-MHP RIESEN LUDWIGSBURG 83-87

BG GOTTINGEN-ALBA BERLINO (18/06 ore 16.30)

BROSE BAMBERG-EWE BASKETS OLDENBURG (18/06 ore 20.30)