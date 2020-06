BBL Playoff. Bayern Monaco eliminato. La prima semifinale è Ludwigsburg-Ulm

Mhp Riesen Ludwigsburg-Ratiopharm Ulm è il primo accoppiamento di semifinale dei playoff BBL. Il ritorno dei quarti all’Audi Dome di Monaco di Baviera si apre con l’eliminazione del Bayern che si scioglie nella ripresa dilapidando il vantaggio accumulato nel primo tempo. Alla fine i bavaresi vincono, ma soltanto di un punto, e non basta per ribaltare il risultato dell’andata. Il Ludwigsburg festeggia la storica semifinale e si prepara ad affrontare il Ratiopharm Ulm che forte del +40 dell’andata gestisce la partita contro il Francoforte nel primo tempo e piazza la zampata che gli permette di ottenere la 6a vittoria in altrettante gare giocate nei playoff di Monaco.

MHP RIESEN LUDWIGSBURG-BAYERN MONACO 73-74 (18-23, 36-45, 52-56)

Dopo due anni il Bayern Monaco abdica dal trono della BBL. Ai bavaresi di coach Kostic non è sufficiente la vittoria di un punto contro il Ludwigsburg per accedere in semifinale. L’MHP Riesen, forte del +4 ottenuto nel match di andata, festeggia la qualificazione continuando il suo sogno. Come successo nella prima sfida, il Bayern paga un debole terzo periodo che ha fatto seguito un eccellente primo tempo. Dopo il 18-23 del 10′, i padroni di casa sono anche andati in vantaggio in doppia cifra (18-29 al 12′) e hanno tenuto l’inerzia del gioco in mano anche se gli avversari non hanno mai dato la sensazione di mollare. Trascinato da Marcus Knight e Jaleen Smith, il Ludwigsburg è andato al riposo limitando i danni (36-45) e alzando i colpi nella ripresa. Il Bayern segna solo 11 nel terzo quarto e l’MHP Riesen rientra definitivamente in partita con il 52-56 del 30′. Dopo 2′ del quarto periodo Wimbush e compagni mettono il naso avanti (58-56) e la partita si infiamma. Le due squadre arrivano a contatto fino all’ultimo minuto. Il Bayern è sotto di 1 (71-70) dopo il canestro Wimbush , Lessort alimenta le speranze dei bavaresi con 4 punti di fila (71-74). A 15″ dalla fine il Ludwigsburg spreca l’occasione per chiudere e concede anzi la ghiotta chances ai locali che in caso di canestro sarebbe avanti nel doppio confronto. Ma l’attacco del Bayern non riesce a produrre altro che una palla persa. Knight (il migliore in campo con 20 punti e 6/12 dal campo) dalla lunetta scrive il 73-74 finale che manda avanti il Ludwigsburg e a casa il Bayern.

MHP RIESEN LUDWIGSBURG: Knight 20, Smith 18, Wimbush 10, Wohlfarth-Bottermann 8, Weiler-Babb 5, Caisin 4, Patrick 4, Jackson 4, Myers, Herzog, Patrick, n.e. Brase n.e.

BAYERN MONACO: Zipser 16, Barthel 14, Lessort 12, Lucic 11, Radosevic 8, Lo 6, Bray 3, Akpinar 3, Koponen 1, King, Flaccadori n.e, Sisko n.e

RATIOPHARM ULM-FRAPORT SKYLINERS 96-69 (23-20, 47-48, 73-62)

Per il titolo della BBL 19/20 c’è anche il Ratiopharm Ulm di Jaka Lakovic che si mantiene imbattuto nella fase finale della BBL superando il Fraport Skyliners anche nel ritorno dei quarti di finale. Incrocio già deciso dal pesante scarto di 40 punti maturato nel match di andata in favore degli Orange che si sono presi anche il ritorno dimostrando la loro forza e oggettiva superiorità. Di contro il Francoforte, rassegnato dal passivo accumulato nei primi 40′ e che ha retto per poco più di due quarti e poi ceduto nella ripresa. Il Ratiopharm ha chiuso avanti il primo quarto 23-20 e poi subito l’avversario che è andato al riposo addirittura in vantaggio di un punto (47-48). Nella ripresa sono emersi i veri valori di questo quarto di finale. Parziale di 26-15 nel terzo quarto e il vantaggio dell’Ulm è in doppia cifra (73-62) prima di lievitare nell’ultima parte di gara. Francoforte si spegne segnando appena 6 punti. Il Ratiopharm decolla definitivamente fino al 96-69 della sirena finale.

RATIOPHARM ULM: Harvey, Ensminger, Phillipps, Bretzel, Obst, Goodwin, Osetkowski, Klepeisz, Krimmer, Heckmann, Schillng, Willis.

FRAPORT SKYLINERS: Begue, Samare, Schoormann, Vargas, Freudenberg, Kayser, Polas Bartolo, Masiulis, McQuaid, Robertson, Rahon, Voller.