BBL Playoff, semifinali andata. L’Alba Berlino stende Oldenburg e ipoteca la finale

L’Alba Berlino prenota un posto nella finale per il titolo BBL. Nell’andata della semifinale contro l’Oldenburg netto successo dei berlinesi. Domani all’Audi Dome si consocerà il nome della prima finalista con il match di ritorno tra Ulm e Ludwigsburg che ripartiranno dalla parità scaturita dalla prima partita. Mercoledì 24 la seconda partita tra Alba e Oldenburg tenendo conto del +29 in favore della squadra di Aito

EWE BASKETS OLDENBURG-ALBA BERLINO 63-92(17-22, 33-49, 45-72)

L’andata della seconda semifinale dell’Audi Dome di Monaco di Baviera rischia di diventare una prima sentenza. Netta affermazione dell’Alba Berlino contro Oldenburg con gli uomini di coach Aito in costante controllo della partita fino all’eloquente +29 finale che mette in tasca ai berlinesi il pass per la finalissima per il titolo. L’Alba impiega poco più di un quarto per allungare le mani sulla partita e semifinale. Dopo il +5 del 10′, i gialli di Berlino volano con un ottimo secondo quarto, specialmente dal punto di vista offensivo. 27 punti segnati con il vantaggio di metà partita che si lievita sul +16 (33-49). Nella ripresa l’Oldenburg prova a resistere ma l’Alba è un fiume in piena. +25 dopo 5′ (41-66) e 45-72 al 30′. Il divario supera anche i 30 punti di margine, l’Oldenburg si agrappa a Mahalbasic ma non basta per ridimensionare lo scarto per rendere meno miracoloso il ritorno. Finale 63-92 con la settima vittoria in altrettante partite giocate dall’Alba Berlino nei playoff di BBL

EWE BASKETS OLDENBURG: Hobbs 3, Tadda, Drijencic, Kessen, Hollatz 3, Amaize 5, Paulding 4, Mahalbasic 23, Hummer 4, Boothe 17, Larson 4, Stanic.

ALBA BERLINO: Siva 19, Giffey 6, Delow, Eriksson 17, Mattisseck, Brenneke, Hermannsson 12 , Ogbe 3, Giedraitis 6, Thiemann 11, Nnoko 7, Sikma 11.