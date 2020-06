BBL Playoffs: Anche il Ludwigsburg a punteggio pieno, Francoforte alla prima vittoria

All’Audi Dome di Monaco di Baviera si consuma la terza giornata della Fase Finale di BBL con le gare del Girone B. Nel pomeriggio il Frapot Skyliners ha superato il Rasta Vechta dopo 40′ di grande intensità e di scarse percentuali realizzative condizionate da due buoni atteggiamenti difensivi. Nel match serale l’MHP Resen Ludwigsburg coglie il suo terzo successo consecutivo battendo piuttosto agevolmente il Brose Bamberg amplificandone la crisi con il secondo k.o su altrettante uscite.

FRAPORT SKYLINERS-RASTA VECHTA 63-59 (15-17, 31-34, 45-44)

Prima vittoria del Fraport Skyliners nella Fase Finale di BBL. La squadra di coach Sebastian Gleim ha inflitto la seconda sconfitta al Rasta Vechta di Pedro Calles che rimane ancora a secco dopo aver giocato due partite. Gli Skyliners si sono presi anche la rivincita dall’unico precedente stagionale che li aveva visti soccombere in trasferta nel match giocato lo scorso gennaio. All’Audi Dome la 4a giornata di gare si apre con una gara molto tattica dove le difese sono attente penalizzando i relativi attacchi con due squadre che segnano poco e con percentuali non certo eccelse. Il Rasta Vechta chiude avanti il primo quarto e va all’intervallo lungo avanti di 3 punti mentre Francoforte deve far a meno di Gleim espulso per doppio fallo tecnico a metà del 2°quarto. Nella ripresa continua l’equilibrio con Francoforte che è in vantaggio alla terza sirena presentandosi così all’ultimo quarto con un solo punto di margine. La gara si decide nel finale con il Fraport che la spunta con un mini allungo decisivo. Polas Bartolo (16) e Robertson (12) i migliori per Francoforte. Al Rasta Vechta non bastano i 19 punti di Simpson e la nuova buona prova del neo arrivato Zyslovski.

FRAPORT SKYLINERS: Polas Bartolo 16, Robertson 12, Masiulis 9, Freudenberg 8, Rahon 6, Vargas 4, McQuad 4, Schoormann 2, Voelle 2, Begue n.e, Vrcic 2, Kayser n.e.

RASTA VECHTA Simpson 19, Zyskowski 18, Wainright 9, Di Leo 7, Rebec 2, Young 2, Herkwnhoff 2, Kessens. Van Slooten, Reischel.

MHP RESEN LUDWIGSBURG-BROSE BAMBERG 103-74 (25–17, 51-36, 76-56)

Centra il tris il Ludwigsburg che rimane a punteggio pieno nel Girone B e continua la sua marcia nella Fase Finale BBL. Vittoria marcata della squadra di coach Johm Patrick che parte forte e dopo il 25-17 del primo quarto allungando fino al +15 dell’intervallo. Il Bamberg prova a rientrare nella ripresa ma il suo sforzo porta gli uomini di Moors solo al -12. Il Ludwigsburg si riorganizza e riparte senza troppi problemi raggiungendo il +20 del 30′. Nell’ultimo quarto tutto è ormai deciso con le sorti della gara della gara abbondantemente segnato. Il Ludwigsburg non ha problemi e dilaga fino al 103-74 finale. Per l’MHP Resen, Wilbush segna 20 punti ripetendo la buona prova dell’esordio nella fase finale BBL.

MHP RESEN LUDWIGSBURG: Weiler-Babb 16, Smith 11, Nixon 6, Knight 14, Herzog 2, Hukporti 10, Patrick 3, Wohlfarth-Bottermann 13, Wimbush 20, Von Fintel, Brase 8, Jackson.

BROSE BAMBERG: Lee 11, Weidemann, Taylor 4, McLean 13, Plescher 2, Seric 2, Harris 16, Crawford 15, Obasohan 3, Sengfelder 4, Heckel 4, Marei.

Classifica Girone A

Ratiopharm Ulm 6 (3-0)

Bayern Monaco 2 (1-1)

BG Gottingen 2 (1-1)

Ewe Baskets Oldenburg 2 (1-1)

Hakro Merlins Crailsheim 0 (0-3)

Classifica Girone B

MHP Riesen Ludwigsburg 6 (3-0)

Alba Berlino 4 (2-0)

Fraport Skyliners 2 (1-2)

Brose Bamberg 0 (0-2)

Rasta Vechta 0 (0-2)