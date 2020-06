BBL Playoffs: Ludwigsburg e Alba Berlino a punteggio pieno nel Girone B

Seconda giornata del Girone B della Fase Finale di BBL e grande equilibrio in entrambe le sfide disputate all’Audi Dome di Monaco di Baviera. Vince e rimane a punteggio pieno il Ludwisbrug che ha la meglio sul Fraport Slyliners al termine di una partita molto combattuta e risolta solo negli ultimi 40′ dal MVP dell’incontro, Marcos Knight. A 4 punti anche l’Alba Berlino che lotta gomito a gomito contro il Bamberg e riesce a trovare la zampata decisiva nel finale.

MHP RIESEN LUDWISBURG-FRAPORT SKYLINERS 80-77 (18-16, 37-35, 51-51)

Dopo la vittoria all’esordio contro il Rasta Vechta, il Ludwigisburg di coach John Patrick piega anche il Fraport Skyliners e rimane in vetta a punteggio pieno nel Girone B. Seconda sconfitta in altrettante uscite per Francoforte a cui non basta rimanere incollato all’avversario per 40′. Gara livellata con squadre sempre a contatto. Primo quarto terminato con il MHP Riesen avanti di 2 punti, lo stesso scarto che c’è all’intervallo. Nella ripresa rimane l’equilibrio, si passa attraverso il 51 pari del 30′ fino ai secondi conclusivi che vedono il Ludwigsburg avanti di 5 a 40″ dalla fine. Vargas segna il -3, e subito dopo la tripla di Masiulis scrive l’ennesima parità dell’incontro a 20″ dalla fine. Nel possesso decisivo c’è il canestro di Marcos Knight, il migliore in campo con 25 punti e 5/6 da tre, che lancia in orbita i gialli di coach Patrick. Per il Francoforte 4 uomini in doppia cifra con Roberson top scorer a 17 punti.

MHP RIESEN LUDWIGSBURG: Wele-Babb 13, Smith 15, Nixon 14, Knight 25, Herzog 1, Hukporti 1, Patrick 8, Wolfhart-Rottermann, Wimblush, Von Fintel, Brase, Jackson 3.

FRAPORT SKYLINERS: Schoormann 7, Vrcic, Vargas 15, Freudernberg, Jones, Kayser, Polas Bartolo 16, Masiulis 12, McQuaid 3, Robertson 17, Rahon 3, Voller 4

ALBA BERLINO-BROSE BAMBERG 98-91 (27-27, 55-56, 75-72 )

Equiibrio anche nella gara serale dell’Audi Dome dove al termine di 40′ intensi e a tratti molto spettacolari l’Alba Berlino rovina l’esordio del Bamberg e affianca il Ludwigsburg in testa alla classifica del Girone B Squadre sistematicamente a contatto in un primo tempo dove si segna molto, la parità a quota 27 che chiude i 10′ iniziali e il vantaggio di un punto (55-56) per il Bamberg a metà gara. Attacchi meno prolifici nella ripresa, specie nel terzo quarto chiuso avanti dall’Alba di 75-72. Il grande equilibrio viene spezzato negli ultimi minuti di partita quando l’Alba piazza un break che la porta dall’85 pari al 98-91 finale. Per la squadra di Aito sei uomini in doppia cifra con Nnoko top scorer con 15 punti. Per il Bamberg 20 punti di Crawford.

ALBA BERLINO: Siva 10, Giffey 9, Delow, Eriksson 13, Mattisseck 2, Brenneke, Hermannsson 9, Ogbe 14, Giedraitis 10, Thiemann 5 , Nnoko 15, Sikma 11

BROSE BAMBERG: Lee 7. Weidemann, Taylor 11, McLean 9, Seric 4, Harris 16, Crawford 20, Keppeler, Obasohan 13, Sengfelder, Hackel 4, Marei 7.

Classifica Girone A

Ratiopharm Ulm 4 (2-0)

Bayern Monaco 2 (1-1)

BG Gottingen 2 (1-0)

Ewe Baskets Oldenburg 0(0-1)

Hakro Merlins Crailsheim 0 (0-2)

Classifica Girone B

MHP Riesen Ludwigsburg 4 (2-0)

Alba Berlino 4 (2-0)

Fraport Skyliners 0 (0-2)

Brose Bamberg 0 (0-1)

Rasta Vechta 0 (0-1)