BBL Playoffs: Prima vittoria per il Bamberg, l’Alba Berlino resta a punteggio pieno

Penultima giornata del Girone B della Fase Finale di BBL e arrivano due larghe vittorie nel sabato dell’ Audi Dome di Monaco di Baviera. Nel pomeriggio si assiste al primo successo del Brose Bamberg che liquida il Fraport Skyliners con un grande approccio al match mettendolo al sicuro già nel primo tempo. Nel match serale forse percorso ancor più agevole per l’Alba Berlino che rifila 30 punti di scarto al Rasta Vechta. Berlinesi a punteggio pieno con il Ludwisburg, Rasta Vechta ultimo nel Girone B ancora con zero punti.

BROSE BAMBERG-FRAPORT SKYLINERS 99-83 (29-18, 58-36, 84-66)

Nella Fase Finale di BBL arriva anche la prima vittoria del Brose Bamberg. La squadra di Roel Moors, reduce da due sconffitte, riesce a muovere la sua classifica del Girone B andando a battere il Fraport Skyliners che non riesce a dare continuità al successo di due giorni fa contro il Rasta Vechta. All’Audi Dome di Monaco di Baviera il sabato si è aperto con l’affermazione netta del Bamberg capace di chiudere la pratica già all’intervallo. I primi due quarti evidenziano la supremazia di Crawford e compagni che a metà partita sono avanti 58-36 dopo due periodi identici chiusi con il parziale di 29-18. Nella ripresa Francoforte prova a rientrare ma al Bamberg è sufficiente gesire. Le distanze sono identiche alla terza sirena (84-66) e tutto si conclude con il 99-83 per il Brose che alimenta la sua classifica e le speranze di chiudere nella maniera migliore possibile la fase di qualificazione dei playoff. Nel Bamberg grande prova del collettivo con ben 8 uomini che hanno terminato la gara in doppia cifra con Kameron Taylor e l’ex Avellino Retin Obasohan migliori realizzatori con 13 punti. 12 e 6 rimbalzi per Christian Sengfelder. Per il Fraport Skyliners, limitato Polas Bartolo il migliore finora per coach Gleim, il miglior è Quantez Robertson (13).

BROSE BAMBERG: Taylor 13, Obasohan 12, Crawford 12, McLean 12, Sengfelder 12, Seric 10, Marei 10, Harris 9, Lee 8, Plescher n.e., Keppeler n.e., Heckel.

FRAPORT SKYLINERS: Robertson 13, Masiulis 11, Schormann 9, Rahon 9, Vrcic 7, Polas Bartolo 7, Voeller 6, Begue 4, Vargas 3, Kayser 3, Freudenberger 2.

RASTA VECHTA-ALBA BERLINO 72-102 (13-26, 31-58, 50-79)

Terza vittoria consecutiva per l’Alba Berlino che rimane a punteggio pieno in vetta al Girone B insieme al Ludwigburg in attesa dello scontro diretto decisivo in programma lunedì. Netta vittoria per la squadra di Aito contro il Rasta Vechta che rimane a zero punti dopo la sua terza partita di questa fase finale di BBL. Gara già segnata nel primo quarto con i Berlinesi che doppiano gli avversari (13-26). Il divario si fa ancora più netto alla fine del primo tempo dopo il parziale di 18-32 per l’Alba che torna negli spogliatoi con un già rassicurante 31-58. Nella ripresa il Rasta Vechta non riesce a cambiare marcia e le distanze restano inalterate. Al 30′ l’Alba è in vantaggio 50-79 e si prosegue senza particolari sussulti verso ii rotondo +30 finale (102-72). Aito vince così la sfida tutta spagnola con il tecnico del Rasta, Pedro Calles, che stando ai rumors di mercato di questi giorni potrebbe sostituire a fine stagione proprio l’esperto tecnico alla guida dell’Alba Berlino.

RASTA VECHTA: Rebec 6, Dileo, Kessens, Van Slooten 3, Herlenhoff 14, Simpson 21, Wainright 10, Reischel 2, Zyskowski 16.

ALBA BERLINO: Siva 16, Giffey 11, Delow, Eriksson 7, Mattisseck 11, Brenneke 4, Hermannsson 6, Ogbe 6, Giedraitis 15, Thiemann 4, Cavanaugh 8, Nnoko 14.

Classifica Girone A

Ratiopharm Ulm 6 (3-0)

Bayern Monaco 2 (2-1)

Ewe Baskets Oldenburg 4 (2-1)

BG Gottingen 2 (1-2)

Hakro Merlins Crailsheim 0 (0-4)

Classifica Girone B

MHP Riesen Ludwigsburg 6 (3-0)

Alba Berlino 6 (3-0)

Brose Bamberg 2 (1-2)

Fraport Skyliners 2 (1-3)

Rasta Vechta 0 (0-3)