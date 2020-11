Bursaspor-Trento: le parole di coach Brienza prima del match di 7DAYSEuroCup

I bianconeri dopo aver ripreso gli allenamenti di squadra provano a mantenere la vetta del girone D e l’imbattibilità in EuroCup: domani (palla a due alle 20.00, diretta Eurosport Player) l’avversaria è il Frutti Extra Bursaspor battuto nel match di andata.

Dopo una settimana difficile e dopo la sconfitta a testa alta in quel di Milano, la Dolomiti Energia Trentino si è rituffata in una nuova settimana con doppio impegno coppa-campionato da vivere interamente alla BLM Group Arena (sabato ore 20.00 la sfida contro Sassari): nell’impianto, che per qualche settimana vedrà tutte le partite ufficiali dei bianconeri a porte chiuse, l’Aquila cercherà di riprendere il ritmo e l’inerzia che aveva prodotto quattro successi consecutivi.

Intanto domani sera contro il Frutti Extra Bursaspor (palla a due alle 20.00, diretta su Eurosport Player) capitan Forray e compagni proveranno a rimanere imbattuti in vetta al gruppo D di regular season in 7DAYS EuroCup: complice anche il rinvio di tutte le gare del girone valevoli per il Round 5 infatti Trento è sempre in vetta (4-0 il bilancio), mentre la squadra di Bursa con tre partite giocate deve ancora festeggiare il primo successo (0-3).

Le parole di coach Brienza: “Nel match di domani contro il Bursaspor dobbiamo provare a mettere in campo quello che abbiamo mostrato di saper fare nei primi 30′ del match contro Milano: intensità, difesa, capacità di giocare di squadra condividendo le responsabilità in attacco. Certo, dopo una settimana di soli allenamenti individuali il primo obiettivo è recuperare il più in fretta possibile il ritmo partita, ma la sfida del Forum da questo punto di vista ci può avere un po’ aiutato a riprendere il discorso: oggi ci siamo allenati in gruppo, nonostante le assenze con cui dobbiamo ancora fare i conti, e lavoriamo per arrivare pronti ad un match tutt’altro che facile da affrontare. Il Bursaspor è una squadra composta da ottimi giocatori, che fanno del loro talento e del loro uno contro uno i propri principali punti di forza: all’andata abbiamo imparato a nostre spese, nel primo tempo, che se non abbiamo la giusta energia e la giusta prontezza in difesa possiamo soffrirli molto; quindi, come successo nella seconda metà di partita in Turchia, dobbiamo avere un impatto di alto livello in difesa e costruire dalla nostra metà campo i presupposti per battere i nostri avversari“.