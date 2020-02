CopaACB SF1: Il Real Madrid strapazza il Valencia e vola in finale

REAL MADRID-VALENCIA 91-68

Quintetto Real Madrid: Campazzo, Deck, Carroll, Randolph, Tavares

Quintetto Valencia: Vives, Marinkovic, Doornekamp, Ndour, Dubljevic

Primo possesso e primi due punti per i blancos con Deck ad aprire le danze. Il Madrid tenta da subito la fuga mettendo a segno un parziale da 9-0 a cui rispondono i taronja con un contro parziale da 0-7 rimettendosi subito in partita. Gli uomini di Laso allungano nuovamente sul più 8 grazie ad un 6-0. Risponde il neoentrato Alberto Abalde con 4 punti. 18-11 dopo 10’ con il Valencia che fatica a trovare il gioco che le aveva permesso di eliminare il Barcellona due giorni fa.

Dopo 90 secondi dalla ripresa del gioco il Real Madrid doppia il Valencia nel punteggio sul 26-13. Al 17’ prima tripla valenciana con il capitano Dubljevic. 34-20 all’intervallo. Dominio a rimbalzo per Tavares e compagni (27-15). Pessime le percentuali dalla lunga distanza per entrambe le formazioni. 5/21 per il Real Madrid e 1/10 per il Valencia.

Al rientro sul parquet cambia poco con una squadra in fuga e una incapace di rientrare in partita. Gli uomini di Ponsarnau si affidano a qualche giocata individuale per provare a contenere il passivo in un match senza storia dal primo minuto. 67-44 prima dell’ultimo periodo.

Garbage time con il risultato mai in discussione e le squadre che giocano solo per fissare il punteggio finale. 91-68 in una partita senza storia per 40’.

Parziali: 18-11, 16-9, 33-24, 24-24

MVP: Campazzo con 15 punti,9 assist, 5 rimbalzi, 7 recuperi e 31 di valutazione

REAL MADRID: F. Causeur 8, A. Randolph 16, R. Fernandez, F. Campazzo 15, N. Laprovittola, F. Reyes 4, G. Deck 7, J. Carroll 12, W. Tavares 9, S. Llull 6, T. Thompkins 9, J. Taylor 5. Allenatore: P. Laso

VALENCIA BASKET: Q. Colom 9, V. Marinkovic 2, M. Ndour 4, A. Abalde 12, L. Labeyrie 5, S. Van Rossom, M. Tobey 11, B. Dubljevic 7, G. Vives 8, F. San Emeterio, J. Sastre 3, A. Doornekamp7. Allenatore: J. Ponsarnau