EuroCup 10^ giornata: Gran Canaria domina a Trento e si porta in vetta al Gruppo D

Al via oggi la decima giornata di questa stagione di 7DAYS EuroCup: sono scesi oggi in campo alla BLM Group Arena di Trento la Dolomiti Energia Trentino e l’Herbalife Gran Canaria.

QUINTETTO BASE GRAN CANARIA: Dimsa, Shurna, Okoye, Slaughter, Stevic

QUINTETTO BASE TRENTO: Browne, Morgan, Martin, Pascolo, Williams

Partita importante, quella di stasera, ai fini della classifica del Gruppo D di 7DAYS EuroCup.

Attacca subito la Dolomiti Energia, ma Gran Canaria ha un gioco più intenso e si porta in vantaggio di 4 punti a metà del primo periodo. Shurna, Dimsa e Beiran allungano il distacco tra i due team: non bastano però i soliti Sanders, Williams e Martin e i primi 10 minuti di gioco si chiudono 22-12 per gli avversari.

La difesa trentina si riaccende nei primi minuti del secondo quarto e, nonostante i canestri andati a vuoto, riesce a contrastare Gran Canaria. La difesa in maglia gialla però non cede e tra Okoye e Slaughter l’Herbalife mantiene una buona cifra di vantaggio. La pausa lunga arriva per 30-46 per Gran Canaria.

La partita riprende con Gran Canaria e Stevic che segna subito due punti importanti ed un fallo di Slaughter su Forray. Trento resta comunque in difficoltà ma cerca di mantenere una difesa abbastanza solida e, grazie ad una bella tripla di Browne, si porta a -13 dopo 4 minuti di gioco. Alla fine la partita prosegue con un certo equilibrio tra le due squadre e si arriva al 42-54 per l’Herbalife.

Negli ultimi 10 minuti, Trento continua a spingere Gran Canaria a forzare e sbagliare azioni mentre cerca di scaldare i motori nel tentativo di recuperare e raggiungere la squadra spagnola. Ed è con Browne che l’Aquila cerca di mantenere aperta la partita, ma il tempo passa e le difficoltà aumentano. Slaughter, Beiran e Okoye sono on fire in questa serata e continuano ad insidiare con facilità la difesa trentina. Alla fine, Trento cede e Gran Canaria vince per 67-56 andando quindi anche in vetta al Gruppo D. Terzo posto, invece, per la Dolomiti Energia.

Trento (56): Williams 9; Martin 7; Browne 12; Forray 8; Ladurner 2; Maye 6; Conti 2; Morgan 3; Sanders 7; Mezzanotte 0; Pascolo 0; Jovanovic DNP

Gran Canaria (67): Albicy DNP; Okoye 10; Burjanadze 2; Slaughter 18; Shurna 11; Diop 0; Santana 0; Dimsa 7; Beiran 13; Stevic 2; Balcerowski 4

(12-22; 18-24; 12-8; 14-13)

MVP Basketinside: AJ Slaughter