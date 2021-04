Dopo una vittoria decisa negli ultimi istanti di Gara 1, Monaco è arrivato ieri in Russia per Gara 2 di queste finali. Il match di oggi ha avuto inizio alle 18:00 alla Basket-Hall Arena di Kazan, la capitale della repubblica russa del Tatarstan.

QUINTETTO BASE KAZAN (Dimitris Prifts): Holland, Theodore, Canaan, Antipov, Klimenko

QUINTETTO BASE MONACO (Mitrovic Zvezdan): Demahis, Knight, Bost, Inglis, Lessort

Holland rompe subito il ghiaccio con un ottimo tiro da tre punti e Klimenko allunga subito il distacco tra le due squadre a +5: Kazan sembra aver ben chiaro che in questa partita ci si gioca le sorti della Finale, motivo per cui sta dimostrando un buon attacco. Monaco però reagisce in fretta e si porta a +1 grazie a Bost e Knight. Il ritmo della partita è serrato e le due squadre si ricorrono e si raggiungono continuamente. La squadra di casa riesce comunque a trovare il +2 a un minuto dalla fine del primo quarto che si conclude poi 26-24 per Kazan.

L’abilità di Monaco di creare azioni che vanno poi a segno anche quando Kazan mette tutto nella propria difesa è davvero impressionante. Il livello in queste Finali è davvero molto alto e chiunque vada a vincere il titolo se lo sarà meritato fino all’ultima goccia di sudore. Complice la presenza del pubblico a Kazan, con la Basket-Hall Arena piena al 70%, la squadra russa vede Theodore, Brown e Klimenko in gran forma, anche se Monaco riesce a leggere molto bene le debolezze del team di casa facendo spendere ai giocatori di Kazan falli importanti. La pressione si fa davvero sentire: Theodore e Brown (che si trova davvero ovunque in ogni momento) riescono a trovarsi e ad alzare anche il livello di spettacolo del match. Alla fine, alla pausa lunga il punteggio è di 47-48 per Monaco. In doppia cifra per Kazan c’è al momento solo John Brown (10), mentre per i monegaschi ci sono Bost (12) e Gray (17).

Kazan deve mettere più difesa se vuole portarsi a casa questa partita. John Brown è sempre presente e fondamentale e, complici i liberi di Wolters, porta Kazan a +2 ma il vantaggio non dura, causa Ndoye che trascina Monaco ad un nuovo pareggio. I monegaschi ritrovano poi vantaggio grazie a Gray che raggiunge quota 19 punti, ma a riaccorciare il distacco per Kazan è ancora il solito Brown, vera rivelazione per il team russo questa stagione. Canaan sigla il -2 e Smith il pareggio: mancano 4 minuti alla fine del terzo periodo. Monaco, grazie a Lessort ritrova il +3, ma il vantaggio non dura dato che Kazan recupera e raggiunge il +1 grazie ad un formidabile John Brown. 67-66, quindi, per i russi.

Sono 10 minuti al cardiopalma gli ultimi di questo combattutissimo ed altrettanto equilibrato match: Ndoye esce per falli, Klimenko segna il nuovo vantaggio di Kazan ma i monegaschi recuperano subito andando a +3: che partita! Che livello! Questo continuo rincorrersi e superarsi a vicenda è davvero adrenalinico ed è quanto ci si può aspettare da una Finale di EuroCup.

John Brown, per Kazan, è sicuramente il giocatore che più ha saputo mettersi in evidenza: è sempre presente, in difesa, attacco, sotto canestro, pronto a rubare qualsiasi pallone veda, l’americano classe ’92 è davvero fenomenale. Per Monaco, fino a questo momento, il migliore è ancora Rob Gray, infallibile al tiro e con grade occhio per quanto riguarda le difficoltà degli avversari. A metà del quarto tempo, Monaco è in vantaggio di 2 punti, ma la palla è per Kazan. Purtroppo Kazan pecca di imprecisione e a tre minuti dalla fine si ritrova in svantaggio di 7. Nonostante tutto però il team russo recupera e va a -2 e poi trova il pareggio a 1 minuto e mezzo dalla fine grazie ad un pazzesco Jamar Smith. Theodore non è da meno e trascina la propria squadra insieme a John Brown ad un 83-81 a pochi secondi dalla fine. Monaco però non cede e trova il +1: mancano 10 secondi alla sirena. Alla fine dei 40 minuti di gioco, il trionfo è tutto per i monegaschi: l’AS Monaco è la nuova regina d’Europa.

Kazan (83): Holland 3, Theodore 15, Canaan 11, White 9, Klimenko 6, Brown 16, Smith 10, Kolesnikov DNP, Antipov 3, Zhbanov 0, Wolters 5, Uzinskii 5

Monaco (86): Demahis 0, Knight 14, Bost 14, Inglis 0, Lessort 8, Choupas 0, Ndoye 2, Yeguete 7, O’Brien 16, Gray 25

(26-24; 47-48; 20-18; 16-20)

MVP Basketinside: Rob Gray