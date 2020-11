EuroLega, 11ª giornata: Il Panathinaikos torna alla vittoria. Bayern k.o a Oaka

Seconda vittoria a Oaka per il Panathinaikos che mette fine alla striscia negativa, lunga da quattro turni, e prova a riemergere dopo un inizio di Eurolega negativo. I greci di Vovoras superano il Bayern Monaco con una gara di sostanza, passata per oltre tre quarti in vantaggio e a tenere a bada i tentativi di rimonta dei tedeschi di Trinchieri.

I bavaresi partono bene e sono avanti 5-10 dopo 5′, ma il loro buon approccio non ha continuità. I padroni di casa assestano un parziale di 13-0 che li porta avanti 18-5 prima del 18-12 che ha come sottofondo la prima sirena. In avvio di secondo quarto il Pana allunga ancora. Papagiannis violenta il canestro avversario, e sono buone anche le conclusioni da fuori di Sant-Ross. Il vantaggio degli ateniesi lievita fino al +13 del 15′ (35-22) con gli ospiti in affanno. Trinchieri si affida a Lucic che trova finalmente continuità da fuori. Due triple del serbo riavvicinano il Bayern a 3′ dalla pausa lunga (33-27) costrigendo Vovoras al time out. Prima dell’intervallo c’è ancora Papagiannis che vola sopra al ferro per il 44-35 di metà corsa.

In avvio di ripresa il vantaggio del Panathinaikos varca la doppia cifra (53-42) prima dell’ottimo momento di Jalen Reynolds. Sei punti di fila dell’ex Xavier riaccendono la partita con il Bayern che va fino al -4 (56-52) prima del 60-54 del 30′. Il Panathinaikos ha il grande merito di non sbandare contro i tentativi di aggancio dei bavaresi. Stan-Ross riprende a segnare da tre (65-59), nel Bayern adesso è Baldwin a segnare con le due squadre divise da 6 lunghezze a 5′ dalla fine (69-63). Si va avanti a colpi di fioretto fino al “canestrissimo” di Nedovic per il 77-70 a 2′ dallo stop. E’ una prima sentenza per il Bayern che cerca di resistere ma Papapetrou trova i punti del 79-70 a un solo giro di lancette dalla fine. Zipser e Sisko colpiscono dalla lunga distanza ma al Pana è sufficiente gestire gli ultimi secondi per tornare finalmente a sorridere.

MVP: Nemanja Nedovic segna punti importanti per riportare il Panathinaikos al successo. 17 per l’ex Milano con 5/8 da due. Nel suo tabellino ci sono anche 6 assist e 2 rimbalzi

Panathinaikos-FC Bayern Munchen 83-76 (18-13, 44-35, 60-54)

Panathinaikos: Mack 5, Papagiannis 12, Bochoridis 2, Auguste, Papapetrou 12, Kaselakis, Kalaitzakis 4, Nedovic 15, White 5, Mitoglou 3, Bentil 9, Sant-Ross 13. Coach: Vovoras

FC Bayern Munchen: Weiler-Babb 9, Baldwin 12, Reynolds 12, Thomas, Lucic 20, Flaccadori, Amaize, Zipser 11, Sisko 9, Radosevic 3, Grant, Rudan. Coach: Trinchieri