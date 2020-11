EuroLega, 11ª giornata: lo Zenit vince alla Zalgirio Arena e si porta a casa la vittoria contro lo Zalgiris

Al via oggi la 11^ giornata di questa stagione di EuroLega: sono scesi oggi in campo alla Zalgirio Arena di Kaunas, in Lituania, lo Zenit San Pietroburgo e lo Zalgiris Kaunas.

QUINTETTO BASE ZENIT: Hollins, Pangos, Thomas, Ponitka, Gudaitis

QUINTETTO BASE ZALGIRIS: Walkup, Vasturia, Grigonis, Jankunas, Lauvergne

Lauvergne trascina subito avanti sul +4 lo Zalgris, mentre lo Zenit inizia lentamente questo 11° turno di Turkish Airlines EuroLeague. Fortunatamente per il team russo, Hollins ingrana le marce e si dimostra fondamentale nel raggiungere i lituani e a smuovere le acque in questi primi 4 minuti di gioco. Ed è sempre sulla scia di Hollins che lo Zenit recupera e supera lo Zalgiris, che perde un po’ la carica con cui aveva iniziato questo match: 23-15 per lo Zenit alla fine dei primi 10 minuti di gioco.

Il secondo quarto inizia con una tripla di Rivers, la prima della sua partita, che allunga ulteriormente il distacco tra le due squadre grazie anche ai punti importanti di Pangos e Zubkov. Nonostante le buone giocate di Lauvergne, la squadra lituana si trova in difficoltà davanti all’armata di San Pietroburgo: non bastano infatti l’impegno dei bianco-verdi in difesa ed i punti importanti di Grigonis e Lauvergne per trovare la decisione e la precisione necessarie per accorciare la distanza tra i due team. Dall’altra parte la buona difesa impostata da coach Xavi Pascual funziona e bene: 45-32 per lo Zenit all’intervallo.

Dopo due minuti di gioco, coach Martin Schiller chiama time-out: lo Zenit si è riportato sul +20 e bisogna trovare la giusta aggressività in attacco e la solidità necessaria in difesa per limitare e accorciare questo distacco: aumenta quindi la pressione in difesa per lo Zalgris ben supportato soprattutto da Jankunas. La squadra lituana inizia un buon recupero ed il terzo tempo si chiude 51-66 per lo Zenit.

Haynes, in meno di un minuto, mette a segno 5 punti importanti per il team di Kaunas ben supportato anche da Lauvergne che vola canestro con una bella schiacciata. Questi ultimi minuti si rivelano intensi: nonostante Gudaitis cerchi di trascinare il proprio team, Lauverne va ad insidiare i russi andando a segnare il canestro del -8. Negli ultimi minuti di gioco i bianco-verdi ritrovano la giusta energia al fine di raggiungere la squadra di San Pietroburgo, distante solo 9 punti a tre minuti dalla fine. Lo Zenit mantiene però il suo vantaggio e va ad aggiudicarsi questo match per 83-75.

Zenit (83): Rivers 6; Zakharov 2; Pangos 13; Fridzon 0; Hollins 20; Thomas 16; Baron 2; Pushkov DNP; Zubkov 4; Poythress 11; Ponitka 3; Gudaitis 6

Zalgiris (75): Walkup 5; Lekavicius 2; Hayes 9; Jankunas 6; Lukosiunas DNP; Milaknis 2; Geben 0; Rubit 12; Jokubaitis 4; Vasturia 0; Grigonis 18; Lauvergne 17

(23-15; 22-17; 21-19; 17-24)

MVP Basketinside: Austin Hollins