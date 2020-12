EuroLega, 16ª giornata. Il Valencia fatica ma vince contro il Khimki

Il Valencia trova continuità nell’ultimo periodo di Eurolega. Terza vittoria nelle ultime 4 uscite per la squadra di Ponsarnau che arriva a quota 10 successi scavalcando in classifica Milano al quarto posto. Ma per avere la meglio sul Khimki fanalino di coda non è stato affatto facile con i russi rassegnati alla loro ennesima sconfitta stagionale in Europa soltanto al suono della sirena finale.

C’è equilibrio nel primo quarto chiuso dai padroni di casa in vantaggio 16-13 con due squadre che si equivalgono su ogni lato del campo. Il Valencia tenta l’allungo nel secondo quarto dove segna 29 punti e arriva al +16 dell’intervallo con Williams e Hermansson in serata. Si ritorna in campo ed è stavolta il Khimki a condurre le danze. Controparziale di 23-14 all’interno dell’intero terzo periodo e la partita torna in equilibrio con il 59-52 del 30′ dopo che il Khimki ha avuto la palla in mano quando era arrivata a -3 (55-52). Nell’ultimo quarto il Valencia gestisce il vantaggio acquisito grazie ancora ad Hermannsson a cui si aggiunge Van Rossom e il solito Williams. I moscoviti non riescono mai a ridurre lo svantaggio a meno di 6 punti e non trovano la zampata necessaria. Shved è l’ultimo a mollare tra gli ospiti con il gioco da tre punti per il -5 (82-77) a 19″ dalla fine. Ma il Valencia non trema ed Hermansson legittima la sua prova da MVP con i liberi che valgono la vittoria e un Natale sereno per i spagnoli.

VALENCIA BASKET-KHIMKI MOSCOW 88-82 (16-13, 45-29, 59-52)

VALENCIA BASKET: Prepelic 10, Pradilla 6, Puerto, Van Rossom 6, Tobey 10, Kalinic 8, Dubljievic 9, Vives 2, San Emeterio 2, Williams 15, Hermansson 16 , Sastre 2. Coach: Ponsarnau

KHIMKI MOSCOW: Shved 14, McCollum 16, Timma 8, Karasev, Zaytzev 6, Vialtsev, Monia, Booker 11, Jerebko 9, Bertans 9, Mickey 9. Coach: Kurtinaitis