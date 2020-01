EuroLega, 18ª giornata: straordinario Larkin, l’Efes espugna Barcelona

Incredibile prova dei turchi di Ataman (espulso nel finale) che espugnano il Palau Blau Grana e allungano in testa alla classifica. Grande intensità in una partita che il Barcelona ha avuto in mano con un terribile parziale di 14-0 a inizio di ultimo quarto. Ma l’Efes ha trovato in Larkin e Anderson le armi per risorgere e vincere.