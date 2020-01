EuroLega, 21ª giornata: Il Barcellona nell’ultimo quarto piega la Stella Rossa

Torna a vincere anche al Palau BlauGrana il Barcelona di Pesic che fatica forse più del previsto contro un ottima Stella Rossa ma alla fine ottiene un successo prezioso per rimanere in altissimo in classifica. I serbi falliscono l’occasione d’oro per consolidare la loro candidatura per un posto nei playoff ma la prestazione della squadra di Sakota è sicuramente positiva. A fare la differenza in campo c’è stato Nikola Mirotic, 25 punti realizzati e ognuno di essi nei momenti cruciali del match compresa la tripla dell’82-78 a un minuto e mezzo dalla fine che ha tagliato le gambe ai belgradesi.

Dopo un inizio di studio il Barcelona piazza un break di 18-6 nei secondi 5′ minuti di primo quarto che conduce i padroni di casa sul 29-19 con Mirotic già protagonista. La Stella Rossa si riorganizza e riparte. Controparziale di 12-23 nell’intero secondo periodo per i serbi che sorpassano a 1′ dall’intervallo e vanno al riposo avanti di 1 (41-42). Il Barcellona barcolla e nel terzo quarto la Stella Rossa colpisce fino al suo massimo vantaggio di sei punti (60-66) poi ridotto a 4 dai padroni di casa che chiudono sotto 62-66.

Si alzano i colpi nell’ultimo periodo. Il Barca prova a mettere alle corde l’avversario. Delaney e Oriola aprono il fuoco e la tripla di Abrines a 6′ dalla fine porta i catalani in vantaggio 77-70. Sakota ha pazienza e dal suo time out esce un ottima risposta della Stella Rossa. Brown replica da campione e con un suo gioco da tre punti, e seguente tripla di Stimac, riecco i serbi a -1 (77-76). Delaney e Mirotic segnano canestri fondamentali con Lorenzo Brown ancora pronto a replicare. L’ultimo giro di lancette inizia con il Barcelona avanti di 3 e c’è la tripla di Abrines che manda in estasi il pubblico del BlauGrana (86-80). La Stella Rossa fallisce un paio di occasioni per riemergere, il Barca manca il colpo del k.o ma il tempo passa inesorabile e gioca a favore dei locali Il canestro della staffa in entrata di Brown serve solo per inchiostrare l’86-82 con cui tutto finisce. 15a vittoria per il Barcelona che rimane in scia della capolista Efes. La Stella Rossa alla 2a sconfitta di fila dopo il bel filotto di 4 vittorie, ma per i playoff ci sarà anche da fare i conti con lei.

FC Barcelona-Stella Rossa 86-82 (29-19, 41-42, 62-66)

FC Barcelona: Davies 10, Ribas 6, Hanga, Smits, Oriola 6, Abrines 5, Delaney 4, Kuric 8, Claver 9, Mirotic 25, Tomic 6. All.Pesic

Stella Rossa: Kuzmic 8, Punter 13, Brown 15, Perperoglou, Baron 2, Dobric 7, Gist 12, Jenkins 6, Simanic 3, Jovanovic 3, Stimac . All.Sakota

MVP. Indiscutibile supremazia di Nikola Mirotic. 25 punti, 8/12 dal campo, 6 rimbalzi per la stella di Pesic che semplicemente si conferma ai suoi livelli standard di una stagione super.