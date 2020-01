EuroLega, 22ª Giornata. L’Efes passa a Belgrado. Stella Rossa si sveglia nel finale ma va k.o

L’Efes risponde alle vittorie di Real, Cska e Barcellona, espugna senza grandi problemi Belgrado e mantiene saldamente il primo posto con 4 punti di distacco dalle inseguitrici. Settima vittoria di fila per i turchi di Ataman che mettono subito alle corde la Stella Rossa senza correre rischi nell’arco dei 40′. Le uniche vere emozioni alla Stark Arena arrivano prima della palla a due con il tributo a Kobe Bryant da parte del pubblico serbo e delle due squadre schierate sul parquet. Sin dalla partenza l’Efes è dominante. 0-10 per gli ospiti dopo 3′ e mezzo di gioco grazie a una eccellente precisione nel tiro da tre punti. La Stella Rossa pesca dalla panchina un buon Stimac e riduce fino al 9-13 ma un gioco da 4 punti di Shane Larkin apre la strada all’Efese che chiude il primo quarto sul 16-24.

Il divario si amplia a inizio di secondo quarto. Nuova partenza fuliminea dei turchi con protagonisti Beaubois e Singleton per il 16-34 che diventa 18-39 al 15′ dopo la nuova tripla del francese (tutti nei primi 20′ i suoi 11 punti). Pleiss e Larkin continuano il monologo turco (20-44), la Stella Rossa riduce con una serie di liberi compreso quello per un tecnico fischiato ad Ataman ma il vantaggio ospite rimane sui 20 punti con Simon e ancora Beaubois in evidenza (30-51 al 20′). Nella ripresa cambia poco. L’Efes è sempre a +20 al 25′ (44-64) sul finire del terzo quarto la Stella Rossa ha una scossa, arriva a -13 (56-69) a -1’39” prima del 58-72 del 30′. Nell’ultimo quarto la squadra di Sakota tenta il miracolo, l’Efes si rilassa fino a far arrivare la Stella a -6 alle soglie dell’ultimo minuto. Solo un illusione per i 14820 tifosi belgradesi. Basta ritrovare un pò di difesa e i giochi sono fatti (78-85)

Stella Rossa-Andaolu Efes Instanbul 78-85 (16-24, 30-51, 58-72)

Stella Rossa: Kuzmic, Punter 12, Brown 7. Perperoglou, Davidovac 15, Baron 14. Dobric 5, Gist 3, Jenkins 2, Simanic 2, Ojo 4 , Stimac 14. All.Sakota

Anadolu Efes: Larkin 24. Beaubois 11, Singleton 13. Balbay 2, Sanli 7, Moerman, Tuncer, Pleiss 6, Micic 6, Anderson 3, Peters 5, Simon 8.All.Ataman

MVP: Rischa di annoiare Shane Larkin con l’ennesima prova da leader indiscusso di questa Eurolega. 24 punti con 5/9 da tre per l’ex Celtics per un 23 di valutazione. Su quei livelli Chris Singleton che scrive 13 punti e 7 rimbalzi con 5/8 dal campo.