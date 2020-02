Gara tiratissima e decisa da un tiro libero di Campazzo a 2″ dalla fine. L’argentino mandato in lunetta da un incredibile e errore di Stauskas che sul 69 pari ha commesso fallo fermando il cronometro credendo probabilmente che la sua squadra fosse ancora in svantaggio. Campazzo chiude con 10 punti e 11 assist. 20 punti per Thompkins. Tra i baschi il migliore è Shields (14). Polonara 2 punti, 2 rimbalzi in 11′.