EuroLega, 28ª giornata: Mirotic trascina la rimonta del Barcellona contro il Bayern

Larkin chiama, Mirotic risponde. Le star dell’Eurolega 19/20 salgono sul palcoscenico del 28°turno rendendosi autentici trascinatori per le loro squadre. Vita sicuramente più facile per il “turco-americano” nella vittoria dell’Efes contro l’Olympiacos, il montenegrino naturalizzato spagnolo e il suo Barcellona hanno avuto davvero paura sul parquet di casa contro il Bayern Monaco. I catalani di Pesic sonnecchiano, guidano la partita ma non riescono ad affondare i tedeschi. Ecco che a metà del terzo quarto il Bayern riesce a colpire allo stomaco il Barca passando dal +3 (48-51) al quasi esagerato 48-65. Il tutto con 4′ minuti sul cronometro. Prima della terza sirena il Barcellona si scuote affidandosi al suo top player assistito da Higgins e Kuric. Contro break di 9-3 per i padroni di casa per un ridimensionato svantaggio di 9 punti al 30′ (59-68). Nell’ultimo periodo il Bayern tiene e con Lukic e Lo riesce a fuggire fino al +11 (63-74). A 3′ dalla fine ci pensa allora Mirotic. Due triple e Barca a -2 (75-77) prendendosi l’inerzia della gara in mano. I bavaresi di Kostic avvertono la scossa portata dai locali che falliscono in un paio di occasioni la tripla del sorpasso ma poi la trovano con l’unico canestro della serata di Oriola (78-77) a 1′ dalla fine. I time out portano il viaggio in lunetta di Mirotic (2/2) e il successivo doppio errore ai liberi di Lo. Tomic fa 1/2 per l’ 81-77 e Lucic da ancora speranze ai tedeschi con la tripla del -1 (81-80) ma mancano 3″. Higgins segna entrambi i tiri liberi e la preghiera di Barthel non ha esito. 83-80 finale con il Barcellona che coglie la 9a vittoria di fila.

Fc Barcelona-Fc Bayern Monaco 83-80 (21-21, 42-41, 57-68)

Fc Barcelona: Davies 7, Ribas, Hanga 4, Smits 3, Oriola 3, Abrines 3, Higgins 16, Delaney 3, Kuric 13, Claver 2, Mirotic 28, Tomic 4. All.Pesic

Fc Bayern Monaco: Bray 5 , King, Monroe 19, Lukic 12, Lo 14, Zipser 5, Flaccadori 2, Barthel 7, Lessort 6, Sisko 10, Huestis, Radosevic. All.Kostic

