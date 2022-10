EuroLega, 2ª giornata: Milano tenta un’altra rimonta, ma l’Alba vince al supplementare

Milano esce malconcia dal confronto con l’Alba, perdendo al supplementare dopo aver acciuffato la parità negli ultimi minuti dei regolamentari a suon di triple, di cui ben 4 segnate da Pangos. I biancorossi hanno giocato in modo molto discontinuo, e hanno mostrato grossi problemi in ogni aspetto del gioco, da quello tattico, a quello di esecuzione, a quello mentale. L’Alba ha sostanzialmente dominato dal quinto minuto fino al trentacinquesimo, poi però è partita la gragnuola di triple per i padroni di casa, che sembravano averla raddrizzata, ma si sono nuovamente sciolti nei 5 minuti extra e sono stati puniti da due giocate di Tamir Blatt.

La sensazione è che Milano sia ancora lontana dalla miglior condizione fisica, mentre l’Alba, che nelle ultime stagioni aveva sempre avuto un roster deficitario proprio sotto l’aspetto fisico atletico, quest’anno sembra ben agguerrita sotto questo aspetto, e non ha vinto prima solo perché non ha a roster quei cavalli di razza che possono aiutare quando uno come Pangos vive un momento di onnipotenza cestistica. Con pazienza e compattezza di squadra, comunque, i tedeschi hanno avuto la meglio, meritando senza alcun dubbio la vittoria.

Quintetto Milano: Pangos, Melli, Hall, Shields, hines

Quintetto Alba: Smith, Olinde, Koumadje, Sikma, Blatt

C’è un’ottima cornice di pubblico per questo debutto casalingo di Milano in Eurolega, l’avversaria non è certo tra le più prestigiose del torneo, ma la gente è accorsa in massa comunque, evidentemente ormai conquistata dalla “Messina’s way”. Il coach di casa parte subito con Shields in quintetto e con una formazione relativamente piccola; il gioco parte sempre da Pangos e poi si cerca comunque di muovere la palla fino a quando si presenta una situazione invitante. La manovra dell’Alba è meno fluida, ma i punti arrivano lo stesso grazie alle mani educate dei giocatori in giallo. C’è comunque un sostanziale equilibrio tra difese e attacchi e la partita è godibile perché c’è gioco sia offensivo che difensivo per entrambe. L’Alba va in vantaggio di due possessi sul 4-9 e allunga sul 6-13; la sensazione è che i padroni di casa soffrano il maggior impatto fisico degli ospiti ed è strano che Messina non chiami subito dalla panchina qualcuno di più dotato da questo punto di vista. Più passano i minuti, maggiore è il dominio dell’Alba, specie nel pitturato; Milano si lascia intimidire, smette di muovere la palla e cerca quasi solo tiri da fuori, non in ritmo e che quindi non portano a buoni risultati. I gialli non fanno nulla di trascendentale, ma i rimbalzi sono quasi tutti loro e quindi a furia di seconde e terze possibilità trovano la prima doppia cifra di vantaggio (8-19) grazie a un gran canestro da fuori di Procida. La tendenza non si inverte e Messina è costretto a un altro time out già nel primo quarto. Il punto è molto semplice: Pangos non è un regista classico e ha bisogno di essere nella miglior condizione per esprimere il proprio gioco basato sulla ricerca di un vantaggio su iniziative personali, e se tale condizione non c’è, il canadese è poco più di un passsacarte, ed è un problema, dato che gli altri playmaker della squadra sono infortunati, e che, quindi, il massimo della qualità in regia può arrivare da Hall. Ci vorrebbe, in questa situazione, proprio la capacità di soverchiare fisicamente gli avversari, ruolo per ruolo, ma le caratteristiche dei giocatori milanesi non lo permettono. L’Alba, così, si trova nel proprio ambiente cestistico ideale, e chiude il quarto con un eloquente 12-26.

Milano ha due strade per rientrare in partita: o vedere il canestro come una piscina, o giocare in velocità per evitare che la difesa avversaria si schieri. Non succede nessuna delle due cose, e l’Alba arriva sul 14-30, e spreca alcune opportunità per allungare ulteriormente. Baron prova a dare la scossa con una tripla a gioco rotto delle sue e mettendoci il massimo della vivacità, Hines si guadagna un paio di falli con l’esperienza, Tonut esce dalla panchina e ha subito un buon impatto, ma tutto ciò produce un misero 5-0 di parziale per il 21-33, che è qualcosa ma non abbastanza. L’Alba continua a sbagliare molto in attacco, ma lo slancio milanese pare già essersi affievolito, così dopo 6’ del quarto il parziale è un desolante 9-9. Hines prova a prendere in mano la squadra con tutto il campionario di giocate che chiunque ormai conosce bene ma che sono sempre efficaci, ma Milano non ha abbastanza gioco interno e le percentuali da fuori sono tragiche. L’Alba, però, ha la grandissima colpa di smettere di giocare in intensità, così un 2+1 di Tonut riporta lo svantaggio milanese in termini accettabili sul 30-38. È proprio questo il punteggio con cui le squadre vanno all’intervallo lungo, ed è un affare per i padroni di casa.

Olimpia Milano flickr

Gli uomini di Messina segnano solo 3 punti in altrettanti minuti per iniziare la ripresa e finiscono sotto 33-45. A mancare, in questa fase, è la transizione difensiva, e così l’alba può colpire in velocità senza troppi problemi. Anche il pubblico, che fino a qui ha abbastanza tifato, sembra aver perso fiducia, e anche se Baron colpisce nuovamente da 3, è difficile credere che possa cambiare qualcosa. Invece, gli ospiti si siedono di nuovo sugli allori e l’esperienza di Davies e Pangos riporta i padroni di casa sul 42-49. L’Alba forza soluzioni interne che la difesa di Milano riesce a rendere complicate, e la mossa tattica di Messina che mette lo stesso Davies e Hines in campo insieme sembra quella giusta per invertire le sorti della gara, anche perché così si creano i giusti spazi per gli esterni, segnatamente Pangos e Shields. Davies è il fattore principale di questa rimonta, perché non solo è elegante ed efficace, ma sa anche essere sporco e buttarsi su ogni palla come piace al pubblico milanese. Sul più bello, ovvero sul 51-54, Messina cambia assetto, chiamando dalla panchina Melli e Tonut, e subito qualcosa sembra rompersi nel bel giocattolo che Milano stava costruendo. Certo è normale non voler giocare con gli stessi 5 per tutto quel tempo, però è un peccato non poterlo fare, visto come stavano andando le cose. Comunque, almeno provare a mantenere Davies da lungo più periferico lo si poteva fare, e invece, rimesso il numero 0 nel ruolo di pivot puro, l’Alba si rimette in carreggiata e spara uno 0-6 per il 51-60 di fine terzo quarto.

L’inizio dell’ultimo quarto è nervoso e pieno di errori, con un 2-2 di parziale in oltre 3’ che dice tutto sull’andamento di questa fase. Ovviamente tutto ciò fa il gioco degli ospiti, che sono ben contenti di avere una Milano che è l’antitesi della lucidità. Pangos spara due triple consecutive per cercare di crederci ancora, ma Milano deve ancora rimontare 7 punti (59-66) in 5’. Pangos, però, ne piazza un’altra, e allora ci si può credere sul serio. L’Alba combina un disastro dietro l’altro, facendo chiaramente capire quanto contano l’esperienza e la qualità in frangenti come questo, e Shields si unisce a Pangos con una tripla per il 65-66. Gli ospiti riescono comunque a far valere il maggior atletismo in un paio di attacchi e così, a 2’ dal termine, il punteggio dice 65-70. L’Olimpia non può far altro che bombardare da 3 e sperare, Pangos ne mette un’altra, poi sbaglia a 40” dalla conclusione ma Hines guadagna un fallo a rimbalzo. I liberi vanno dentro e a questo punto è un tiro a testa sul 70-70. Entrambe le squadre sbagliano e si va al supplementare.

A questo punto sarebbe facile aspettarsi una Milano molto più in fiducia rispetto all’Alba, ma c’è anche da dire che l’attacco di casa è ormai legato a doppio filo alle percentuali da fuori, che non sono mai una gran garanzia. L’unico altro modo che ha l’Olimpia per segnare è coi tiri liberi, ma se non si entra mai in area è difficile prenderli. Comunque nei primi 3’ c’è un 2-2 di parziale, poi Blatt è abile a guadagnare un fallo su una penetrazione e a convertire i liberi. Milano ci prova a non dipendere solo dal tiro da fuori e anche Shields va in lunetta in seguito a un attacco al ferro e non sbaglia. Blatt è caldo e mette una tripla fondamentale, mentre Voigtmann sbaglia da sotto. Blatt stavolta sbaglia, ma Shields fa lo stesso e a meno di 8” dalla fine gli ospiti hanno la palla in mano e 3 punti di vantaggio. Milano non riesce a fare fallo e la partita finisce 74-80.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – ALBA BERLINO 74-80

TABELLINO MILANO: Davies 6, Thomas, Pangos 16, Tonut 5, Melli 6, Baron 8, Ricci ne, Biligha ne, Hall 3, Shields 15, Hines 10, Voigtmann 5

TABELLINO ALBA: Procida 8, Smith 13, Delo1 ne, Wetzell 10, Matisseck, Schneider 5, Olinde 9, Koumadje 6, Thesmann 6, Sikma 6, Blatt 13, Zoosman 4

PARZIALI: 12-26, 18-12, 21-22, 19-10, 4-10

PROGRESSIVI: 12-26, 30-38, 51-60, 70-70, 74-80

BASKETINSIDE MVP: Tamir Blatt