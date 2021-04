Il Valencia si aggiudica il derby spagnolo dell’ultima giornata di Eurolega. Vittoria contro il Baskonia con la squadra di Ivanovic che esce dai giochi per i playoff. Quella di Ponsarnau invece spera ancora di entrare nelle prime otto. Per farlo dovrà sperare che lo Zenit non vinca le sue due partite a iniziare da quella di domani contro il Maccabi.

Parte bene il Baskonia che è 8-2 dopo i primi 2′. Il Valencia si scuote con l’impatto sul match di Kalinic che festeggia la sua 200a presenza in Eurolega con 7 punti che portano i Taronja avanti per la prima volta a -3’59” dalla fine del primo quarto (11-10). Il Baskonia ha un buon Polonara (7 punti) anche se stridono un pò le sue tre palle perse. I locali vanno avanti 21-14 con la tripla di Van Rossom e il gioco da tre punti di Williams. Ma il Baskonia ricuce subito con Henry che inaugura l’ottima serata a dispetto della sua caviglia malconcia che lo ha voluto in forse fino alla palla a due. La rubata con contropiede vincente di Williams fissa il 25-21 al 10′.



In avvio di secondo quarto il Valencia prova a scappare sul 33-26 con la tripla di Laberye, ma il Baskonia accorcia subito trovando nuovamente in Henry il suo uomo maggiormente ispirato. Il gioco da tre punti di Giedraitisi porta i baschi sul -3 (35-32) e avvia l’ottimo finale di primo tempo della squadra di Ivanovic. Dal 37-32 parziale di 12-2 per gli ospiti sospinti da Henry (12 punti al 20′) e dalla verve di Giedraitis (11 all’intervallo), per il 39-44 di metà partita in favore del Baskonia.



In avvio di ripresa il Valencia si porta a -1 (45-46) prima del nuovo strappo del Baskonia che dopo 6′ si porta sul 47-56 nuovamente con Henry e Giedraitis. La gara è frizzante e vive sulle spallate date dalle due squadre. Il Valencia non si rassegna e replica nuovamente. Break di 10-0 per i locali che a 30″ dalla fine operano il sorpasso con la tripla di Marinkovic. Gli ultimi secondi del terzo quarto vivono con la bomba di Polonara a cui risponde Prepelic sulla sirena del 30′ per il 60-59 in favore del Valencia.

Sale la tensione nell’ultimo quarto con le due squadre che segnano meno e sentono la pressione del risultato. Il Valencia apre i giochi ma poi c’è il parziale in favore del Baskonia che porta gli ospiti avanti 62-65 con i tre punti di Henry (che arriva a 17) e l’1/2 di Polonara. Il Valencia rimette il naso avanti con i viaggi in lunetta vincenti di Dubljievic (66-65), nel frattempo Ponsarnau perde per falli Labeyrie. La tripla di Polonara e il contropiede di Sedekerskis porta gli ospiti a +3 (68-71) quando arrivano gli ultimi 4′. La nuova tripla di Marinkovic porta avanti gli arancioni di casa (72-71) in una gara interrotta dai falli e dove si capisce ormai che a vincere sarà chi sbaglierà meno. Il Baskonia deve convivere con tanti errori ai liberi (Vildoza fallisce il 7°su 20 tentativi di squadra) e il Valencia scappa sul +4 (76-72) con il 2/2 di Marinkovic e la schiacciata in contropiede di Kalinic. Arrivano gli ultimi 2′ con la tripla del -1 di Sedekerskis, Scorre il cronometro fino a -1’07” con Tobey che la fa da padrone sotto il tabellone avversario per il gioco da tre punti che scrive 81-77. Polonara fallisce il successivo tiro da 3 e nella lotta a rimbalzo arriva il fallo di Sedekersis su Williams. 2/2 ai liberi è Valencia sull’83-77 a 48″ dalla fine. Il Baskonia sbaglia ancora ma stavolta il Valencia non ne approfitta commettendo infrazione di campo. Dopo il time out dei baschi arriva il canestro del -4, il Valencia pasticcia ancora e regala una nuova opportunità agli avversari a 17″ ma Henry non riesce a trovare l’occasione per il tiro. A 10″ dalla fine viene speso un fallo su Sedekerskis. Gli arbitri si affidano al official review per valutare se esistono i termini per l’antisportiv ma dopo aver consultato le immagini optano per un fallo personale. Il lituano fa 2/2 per il nuovo -2 del Baskonia (83-81) e stavolta il time out è chiesto da Ponsarnau. Si riparte e c’è il fallo di Giedratis su Williams. Il primo libero è corto, il secondo è realizzato. 84.81 a -9″ dalla fine. Il Baskonia attacca con Henry che viene fermato fallosamente prima che oltrepassi la linea di metà campo. Il numero 7 di Ivanovic sbaglia il primo e poi lo fa intenzionalmente con il secondo tentativo. Ma la palla è dei Taronja che negli ultimi 2′ trova il fallo su Williams..Il suo 1/2 è sufficiente per regalare la vittoria al Valencia che spera ancora nei playoff eliminando dalla corsa il Baskonia e restare in corsa

Valencia Basket- TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz 86-81 (25-21, 39-44 60-59,)

Valencia: Marinkovic 8, Prepelic 14, Labeyrie, Van Rossom 5, Tobey 13, Kalinic 12, Dubljevic 11, Vives, San Emeterio, Williams 16. Hermansson, Sastre 7. Coach: Ponsarnau

Baskonia: Raieste, Vildoza 6, Henry 19, Sedekerskis 8, Diop, Fall, Peters 5 , Dragic 10, Giedraitis 17, Polonara 16, Kurucs. Coach: Ivanovic