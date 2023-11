Eurolega, 6ª giornata: l’Olympiacos spreca la rimonta sulla sirena, vince il Fenerbahce

Nel giovedì sera in cui l’Olimpia Milano è chiamata a riscattare il pessimo risultato subito durante il recupero della 2ª giornata di Eurolega, alla Ülker Sports Arena di Istanbul va in scena il big match tra Fenerahce Beko Istanbul e Olympiacos Pireo. Entrambe le formazioni vengono da due vittorie consecutive in Eurolega, ma l’Olympiacos deve riscattare la battuta di arresto nel campionato greco per mano degli storici rivali del Panathinaikos.

QUINTETTO FENERBAHCE BEKO ISTANBUL: Gudurić, Calathes, Hayes-Davis, Pierre, Papagiannis

QUINTETTO OLYMPIACOS PIREO: Walkup, Canaan, Papanikolaou, Peters, Fall

Primo tempo a tinte gialloblu: il Fenerbahce conquista il primo pallone dopo la palla a due e mette subito in chiaro la propria voglia di vincere. In pochi minuti, Pierre fa 3/3 dall’arco (saranno 14 poi i suoi punti a fine primo quarto) e il Fener va avanti 13-1 grazie a un parziale di 10-0. L’Olympiacos forza troppe conclusioni da fuori e fa fatica a servire Fall sotto canestro (un solo punto per lui), ma trova in Canaan (due triple) e Peters gli uomini su cui costruire una contro-risposta. Sull’altro lato del campo, però, i turchi giocano sul velluto: Calathes e Gudurić alzano due alley-oop per Papagiannis, che inchioda al ferro entrambe le volte. Il Fener tocca addirittura il +16. Ancora Pierre con giocate difficilissime fuori equilibrio firma il parziale del primo quarto a favore dei suoi, 29-14.

Nel secondo periodo i greci provano a rientrare in partita: grazie all’energia di Brazdeikis entrato dalla panchina, Fall trova due punti facili da sotto. Il Fenerbahce, dal canto suo, fa riposare i titolari e mette in campo due funamboli come Dorsey e Wilbekin oltre a Motley: i primi due non brillano eccessivamente, nonostante una bomba da lontanissimo del numero 3 giallo-blu e le incursioni al ferro dell’ex Dallas Mavericks, mentre il centro si ritaglia il proprio spazio con 6 punti. Qualche minuto di confusione per entrambe le formazioni e l’Olympiacos torna a macinare punti con Peters, Brazdeikis e soprattutto Milutinov: il serbo fa la voce grossa sotto le planche e aiuta i suoi a chiudere il secondo quarto con un parziale di 17-19.

Il terzo periodo è tutto dell’Olympiacos: i biancorossi mettono a referto 24 punti e arrivano a -1 dal Fenerbahce. La Ülker Arena viene subito ammutolita dalla schiacciata a due mani di Fall e dal backdoor di Peters, innescato dall’assist visionario di Papanikolaou. Sul -5 dell’Olympiacos, dovuto alle giocate del solito Canaan, Papanikolaou porta i suoi sul -2 con una bomba ma viene prontamente rispedito al mittente dall’altro Papa, Papagiannis, con un’altra tripla. Nonostante i primi punti in questo match di Madar e l’esperienza di Calathes, i greci trovano in Peters l’uomo della speranza e controbattono colpo su colpo, chiudendo il terzo periodo sul -1 grazie all’ennesima tripla di Canaan.

Nel quarto quarto è match vero a Istanbul. Le due squadre si scambiano punto su punto e non vogliono saperne di lasciar scappare via l’avversario. Al 2/2 ai liberi di Williams-Goss risponde Motley, al facile tap-in sotto canestro di Milutinov risponde Wilbekin con un 3/3 a gioco fermo. Un Milutinov in grande spolvero rosicchia punto dopo punto e ne mette insieme altri 5, avvicinando i greci al Fenerbahce, che cerca di tenere le distanze con Dorsey. Williams-Goss, con un gioco da 2+1, provvede alla tripla dentro-fuori di Walkup, ma è ancora Madar a sistemare la situazione per i turchi. Papanikolaou guida la carica in casa Olympiacos: con due punti avvicina i suoi, mentre Milutinov firma il pari. A questo punto inizia il Papagiannis-show, entrato per sostituire Motley (5 falli): prima infila la tripla, pareggiata subito da Williams-Goss, poi un alley-oop e infine mette un’altra tripla. È 79-73 a un minuto dal termine, il pubblico in visibilio. L’Olympiacos esce dal time-out con la tripla di Peters che firma il 79-77, ma con pochi millesimi di secondo ancora da giocare Milutinov sbaglia il tap-in dell’overtime e consegna la vittoria al Fenerbahce.

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL – OLYMPIACOS PIREO (29-14;17-19;12-24;21-20)

MVP BasketInside: Papagiannis

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL: Motley 10, Wilbekin 7, Şanli, Papagiannis 15, Mahmutoglu, Hayes-Davis 9, Pierre 14, Gudurić 4, Dorsey 8, Calathes 6, Madar 6, Sestina. Coach: D. Itoudis

OLYMPIACOS PIREO: Canaan 15, Fall 7, Papanikolaou 7, Peters 19 + 6 rimbalzi, Walkup, Larentzakis, Lountzis, Milutinov 12, Papas, Tanoulis, Williams-Goss 13, Brazdeikis 4. Coach: G. Bartzokas