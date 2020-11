Eurolega. Recupero 3a giornata. Lo Zenit espugna il campo del Baskonia

Lo Zenit S.Pietroburgo mette un altro mattone sulla sua Eurolega. Terza vittoria consecutiva in trasferta per i russi di Xavi Pascual che passano alla Fernando Buesa Arena imponendosi contro un Baskonia che non riesce a trovare continuità in Europa.

A decidere il recupero della 3a giornata è stato un perentorio allungo dello Zenit nei primi 3′ dell’ultimo quarto. Gli ospiti toccano il +15 sospinti dalla difesa e dalla precisione offensiva mettendo il Baskonia alle corde. La squadra di Ivanovic cerca di reagire ma la sua rincorsa si ferma al massimo al -6.

Si inizia con due squadre imprecise. Si segna poco nel primo quarto con i baschi avanti 13-10 al 10′ e lo Zenit con appena 3 canestri segnati dal campo. Dopo 4′ e mezzo del secondo quarto gli ospiti siglano il primo vantaggio (17-18) con i due attacchi che iniziano a carburare. Dragic e Pangos sono i protagonisti del parziale che si chiude con gli ospiti avanti 28-34 grazie anche all’ottimo impatto di Poythress. In avvio di ripresa c’è un buon Baskonia. Break di 11-2 per gli spagnoli che si rimettono a guidare (39.36). C’è equilibrio fino allo strappo russo nel finale di terzo periodo con Baron e Gudaitis che firmano il 51-56 del 30′. L’ultima pausa non scarica la squadra di Pascual, anzi. Si ritorna in campo e lo Zenit arriva subito al +11 con un gioco da tre punti di Gudaitis (51-62). Zubkov e Poythress mettono il sigillo sul 53-68 dopo 3′. Un allungo che sembra già una sentenza. Ivanovic prova a far reagire i suoi. Polonara e Giedraitisi provano il miracolo ma lo Zenit resiste. Il vantaggio dei russi si riduce fino al -6 degli ultimi secondi prima del definito 70-77 della sirena finale.

Lo Zenit ottiene così la 5a vittoria in 7 gare di Eurolega con altre due partite da recuperare (entrambe in casa contro Milano e Panathinaikos). Il Baskonia porta il suo bilancio europeo in negativo (4-5).

TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz-Zenit St. Petersburg 70-77 (13-10, 28-34, 51-56)

TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz: Raieste, Vildoza 11, Jekiri 7, Henry 4, Sedekerskis, Diop, Fall 8, Peters 8, Dragic 9, Giedraitis 15, Polonara 8, Kurucs. Coach. Ivanovic

Zenit St. Petersburg: Rivers 3, Pangos 9, Fridzon 2, Hollins, Thomas 2, Baron 8, Khvostov, Pushkov, Zubkov 8, Poythress 14, Ponitka 18, Gudaitis 13. Coach: Pascual