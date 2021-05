Al Cultural Entertainment Complex “Nagorny” di Novgorod si sono giocati i primi due quarti di finale delle Final Eight di Basketball Champions League che decidono il primo accoppiamento di semifinale. I spagnoli del Casademont Zaragozza hanno superato i padroni di casa del Nizhny Novgorod, a seguire i turchi del Pinar Karsiyaka hanno battuto con un allungo negli ultimi 4′ i cechi del Era Nymburk.

NIZHNY NOVGOROD-CASADEMONT ZARAGOZA 78-86 (28-23, 42-41, 58-66)

(A.Vorontsevich 17, S.Toropov 15, Baburin 12. D.Ennis 26, E.Harris 17, J.Wiley 15, N.Brussino 12).

Il Cadasemont Zaragoza stacca il primo biglietto per la semifinale. I spagnoli di Luis Casimiro eliminano i padroni di casa del Nizhny Novgorod di Zoran Lucic, fresco di titolo di coach of the year della BCL. Grande prestazione di Dylan Ennis che chiude con 26 punti (6/10 da due e 4/7 da tre) con 5 rimbalzi e 4 assist. Il canadese con nazionalità giamaicana ha trascinato Zaragoza che, dopo un primo tempo livellato, ha staccato gli avversari raggiungendo anche gli 11 punti di vantaggio. Nell’ultimo quarto i russi hanno avuto il loro momento migliore e hanno recuperato fino ad arrivare al -3 a -1’39” dalla fine (75-78). Nel finale concitato Zaragoza ha respinto il tentativo dei locali chiudendo la contesa sul 78-86 finale. Per il Nizhny 17 punti e 3 rimbalzi per l’esperto Andrey Vorontsevich.

ERA NYMBURK-PINAR KARSIYAKA 73-84 (24-22, 41-38, 55-56)

(H.Dalton 14, V.Hrubanm S.Zimmermann 11, J.Harding 11. A,M’Baye 20, S.Henry 19, R.Morgan 18, M.Birsen 12)

La seconda partita dei quarti di finale di Novgorod premia il Pinar Karsiyaka che superano al termine di una gara molto equilibrata l’Era Nymburk. Il +11 finale in favore dei turchi è maturato soltanto negli ultimi 4′ di gioco arrivati dopo una partita giocata sull’orlo dell’estremo livellamento tra due buone squadre che hanno viaggiato per 36′ a strettissimo contatto. Dopo il 24-22 per i cechi al 10′, e il loro vantaggio di 41-38 a metà partita, il Pinar prende l’inerzia della partita a 4′ dalla fine. Dalton segna il 71-69 per l’Era, in quello che sarà il suo ultimo vantaggio. M’Baye risponde da tre punti e poi ci sono 4 punti in fila di Tony Taylor per il 71-76 a 2′ dalla sirena finale. Nymburk sbaglia gli attacchi seguenti e lascia che siano gli avversari a prendere ancor più fiducia. Birsen e M’Baye chiudono i conti con i canesri del 73-81 a 41″ dalla fine. Ma a spegnere definitivamente i sogni dei cechi c’è il fallo in attacco di Harding che consegna definitivamente al Pinar il pass per le semifinali.

Domani in programma al Cultural Entertainment Complex “Nagorny” le altre due sfide valevoli per i quarti di finale:

ore 16.00 Lenovo Tenerife-SIG Strasbourg

ore 19.00 Hapoel Unet Credit Holon-Hereda San Pablo Burgos

Sabato 7 maggio le semifinali:

ore 18.00 Casademont Zaragoza-Pinar Karsiyaka

ore 20.30 vincente Lenovo Tenerife-SIG Strasbourg-vincente Hapoel Unet Credit Holon-Hereda San Pablo Burgos

Domenica 8 maggio

ore 15.00 Finale 3°-4°posto

ore 18.00 FINALE