EuroCup 2° round Top16: L’Aquila Basket torna a volare, Williams e Maye trascinano la squadra alla vittoria contro il Lokomotiv Kuban

Al via mercoledì 20 gennaio 2021 la seconda giornata delle Top 16 del Gruppo F di 7DAYS EuroCup: sono scesi in campo alle 20:00 alla BLM Group Arena di Trento la Dolomiti Energia Trentino ed il Lokomotiv Kuban Krasnodar.

QUINTETTO BASE KRASNODAR: Mantas Kalnietis, Jordan Crawford, Mindaugas Kuzminskas, Kevin Hervey, Martiuk Andrei

QUINTETTO BASE TRENTO: Browne, Morgan, Forray, Maye, Williams

La Dolomiti Energia è arrivata a questo match con la necessità di riscuotersi dalle 6 sconfitte consecutive ottenute tra Serie A ed Euro Cup nelle ultime settimane.

Si parte subito veloci con Forray che rompe il ghiaccio mettendo a segno due punti. Kalnietis prova comunque ad insidiare la squadra trentina che, però, riesce a portarsi sul +6 a quattro minuti dall’inizio della partita. Williams e Maye caricano bene in attacco, ben supportati anche da Browne, mostrano una Trento attenta e concentrata. L’attenzione di Trento in difesa porta il Lokomotiv a non riuscire a mettere a segno alcun punto, mentre Maye e Browne portano a canestro la tripla del massimo vantaggio di 27-10. Faticano Cummings e compagni in questo primo tempo che si conclude per 27-12 a favore di Trento.

Trento approfitta ancora delle difficoltà della squadra russa. Hervey, che probabilmente rispecchia il mood del Lokomotiv, fa un antisportivo su Sanders. Atletismo, voglia di fare e grande concentrazione: la Dolomiti Energia si porta sul 33-14 trascinata da un grande Williams. Morgan, Sanders e Williams sono decisamente in partita: a quattro minuti dall’inizio del secondo quarto l’Aquila si porta sul 45-19. Crawford sprona il proprio team che cerca di ritrovare la concentrazione che sembra mancare fin dall’inizio della partita.

Sanders e Forray con le loro triple siglano le triple del 56-30 a due minuti dalla pausa lunga. Non bastano le giocate di Hervey e Crawford per il Lokomotiv: il primo periodo si chiude 61-39 per la squadra di casa.

Il terzo periodo si apre con due palle perse da parte di Trento che deve stare bene attenta a non lasciare che il Lokomotiv rientri in partita. Crawford trascina bene la sua squadra che si porta sul -13: la Dolomiti Energia deve aumentare l’intensità in difesa e ritrovare la concentrazione ed il gioco di squadra. Cummings e Hervey trascinano poi il Lokomotiv al -3 siglando una grande ripresa in questo terzo quarto.

L’intensità del Lokomotiv premia e la squadra russa raggiunge il -2. Trento cerca di reagire e di riorganizzarsi in modo da ritrovare il vantaggio necessario per assicurarsi la vittoria in questa partita.

Ladurner e Morgan aiutano a riallungare il distacco tra i due team grazie a dei liberi importanti andati a segno così come Maye che mette a canestro la sua terza tripla ed il 17° punto del match. Ancora Luke Maye si rivela poi fondamentale nel ritrovare un vantaggio a meno di due minuti di gioco.

Alla fine di questo combattutissimo match vince Trento per 96-84.

Trento (96): Williams 17; Browne 12; Forray 9; Ladurner 4; Maye 25; Conti 0; Morgan 14; Sanders 10; Mezzanotte 3; Pascolo 2; Martin DNP; Jovanovic DNP

Lokomotiv Kuban Krasnodar (84): Lynch 5, Kalnietis 11, Crawford 20, Kuzminskas 12, Hervey 10, Martiuk 2, Cummings 13, Motovilov 4; Ilnitskiy 7, Kalinov DNP, Dolinin DNP, Emchenko 0

(27-12; 34-27; 13-32; 22-13)

MVP Basketinside: Luke Maye