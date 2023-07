ABA Liga, il mercato: Lazić rimane alla Stella Rossa, Justin Cobbs a Lubiana. Il Mega punta con coraggio sui giovani

C’è grande movimento nel mercato che riguarda le squadre di ABA Liga. Justin Cobbs lascia dopo una stagione il club giapponese Alvar Tokio per trasferirsi nella capitale slovena: sarà un giocatore del roster di Simone Pianigiani col Cedevita Olimpija. In passato Cobbs ha giocato in Germania, Francia, Croazia e nel Montenegro.

La Stella Rossa comunica di aver prolungarto per un anno il contratto con l’ormai giocatore-simbolo, il capitano Branko Lazić. Con 756 match giocati col team biancorosso belgradese, Lazić è il giocatore che vanta il maggior numero di presenze di sempre nelle file della Crvena Zvezda. È anche uno tra i più prolifici e vincenti in assoluto, avendo conquistato assieme ai compagni della Stella Rossa 22 trofei in 12 anni (6 titoli di ABA League, 8 campionati serbi, 7 coppe serbe ed infine 1 titolo di “ABA League Super Cup”). Tra gli altri colpi messi a segno dal club di Mali Kalemegdan ci sono anche Dejan Davidovac (in arrivo dal CSKA Moscow) Marko Simonović (Chicago Bulls) e Yago dos Santos (Ratiopharm Ulm).

Non meno attivo sul mercato è stato nel corso delle ultime settimane il Partizan, che, pur avendo salutato Mathias Lessort, Yam Madar e

Dante Exum, ha confermato i fortissimi Kevin Punter, Zach LeDay e Aleksa Avramović, e ha messo sotto contratto anche Ognjen Jaramaz (ex Bayern Munich) e Mateusz Ponitka (in arrivo dal Panathinaikos Atene).

L’Igoke ha ingaggiato per la nuova stagione Edin Atić (arrivato dal Budućnost VOLI) Zoran Nikolić (ESSM Le Portel), Stefan Moody (Chorale Roanne) nonché Marko Jeremić (il quale sino a giugno ha vestito la canotta del Cedevita Olimpija Ljubljana).

Il Mega, come già fatto regolarmente nelle scorse stagioni, punta moltissimo sui giovani ed in particolar modo sul proprio vivaio. Sono entrati a far parte della prima squadra Andrija Jelavić, Timotej Malovec e Stefan Miljenović (tutti e tre delle giovanili). In arrivo anche Omercan Ilyasoglu (dal Besiktas) e Nemanja Popović (Vojvodina). In uscita dal Mega invece i seguenti giocatori: Luka Cerovina (vestirà la magial dello SLUC Nancy Basket), Danko Branković (al Bayern Munich) e Matej Rudan (al Breogan Lugo). Infine, Malcolm Cazalon è diventato un giocatore del club NBA Detroit Pistons.