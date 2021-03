Achille Polonara non si muoverà da Vitoria, si lavora al rinnovo

Achille Polonara è esploso da quando è arrivato al Baskonia, vincendo la Liga ACB lo scorso anno e lottando per i playoff di Eurolega in questa stagione.

La dirigenza è contentissima del suo #33 ed è pronta a rinnovarlo a lungo termine, anche se l’ufficialità non arriverà prima di fine stagione. Per SER Vitoria, l’accordo sarà biennale fino al 2023 con un’opzione per l’anno successivo.

Polonara sta tenendo medie di oltre 11 punti e 6 rimbalzi in Eurolega, cifre simili a quelle che ha in Liga ACB.