Adam Hanga è un nuovo giocatore del Real Madrid.

L’ungherese, ex Avellino, lascia il Barcelona ma resterà in Spagna. Hanga ha trovato un accordo triennale con i rivalissimi del Real Madrid. Secondo quanto riportato dalla Spagna, Hanga avrebbe rifiutato la corte di Baskonia, Olimpia Milano ed Efes per accasarsi al Madrid.

Percorso inverso potrebbe essere quello per Nico Laprovittola. L’argentino sta trattando con il Barcelona, svincolatosi dal Madrid al termine di questa stagione. Pronto un biennale per lui, dove andrebbe a sostituire Leandro Bolmaro, in partenza direzione NBA.