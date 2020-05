Alexey Shved lascia l’EuroLega e vola in NBA? Il Khimki ammette la possibilità…

Alexey Shved in orbita NBA?

L’ammissione arriva direttamente da Pavel Astakhov, GM del Khimki Mosca in un’intervista a Rossiyskaya Gazeta:

“Al momento le conversazioni sul rinnovo sono ferme, dopo lo stop a causa del Coronavirus. Shved si sente il leader del Khimki, un punto di riferimento per società e giocatori. Potrebbe lasciare la squadra in caso di un’importante offerta dalla NBA. Con importante non intendo il fattore economico, ma il fatto di avere un ruolo importante in squadra.”

Il russo era stato avvicinato anche allo Zenit San Pietroburgo.