Ali Koc, presidente del Fenerbahce: “Obradovic? Resterà con noi se accetterà la riduzione del budget”

Domani sarà una giornata decisiva per il futuro di Zeljko Obradovic e di conseguenza per quello del Fenerbahce.

Coach Obradovic è arrivato oggi ad Istanbul, dove ha incontrato Maurizio Gherardini e Semih Özsoy, General Manager e vicepresidente del Fenerbahçe.

In serata il presidente Ali Koç, ha parlato ai microfoni di Fenerbahçe TV:

“Il nostro budget non sarà sicuramente di 30 milioni di euro per la prossima stagione. Abbiamo subito la crisi come tutti, ma se Obradovic accetterà la riduzione del budget, potrà rimanere sulla nostra panchina per tutto il tempo che desidera. Domani io e Obradovic ci incontreremo e parleremo di tutto questo.”