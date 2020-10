L’ex All Star NBA Amar’e Stoudemire è pronto a firmare un contratto annuale con il Maccabi Tel Aviv. I campioni d’Israele in carica (STAT fu premiato MVP delle finali) hanno trovato l’accordo con il giocatore ex Suns e Knicks, tra le altre.

A riportarlo è l’insider israeliano Moses di Team Scout. È attesa l’ufficialità nei prossimi giorni.

Amar’e Stoudemire nella finale del campionato ha segnato 18 punti, 7 rimbalzi con 8/11 da 2.