Amar’e Stoudemire conteso tra Pana e Maccabi

Il Maccabi ha passato un weekend nero a causa di brutte notizie dall’infermeria riguardanti ben cinque giocatori (qui e qui le due news).

Ora la dirigenza sta cercando un sostituto nato o passaportato israeliano che potesse allungare le rotazioni dei lunghi per coach Sfairopoulos: il sito Walla Sport riporta l’interessamento per Amar’e Stoudemire, ora free agent dopo le undici partite a Fujian in CBA cinese.

Il 37enne ex NBA ha avuto contatti con coach Pitino nei giorni scorsi, ma se Tel Aviv decidesse di fargli un’offerta concreta fino a fine stagione (e non a gettone) Stoudemire potrebbe decidere di tornare nella sua amata Israele e debuttare in EuroLega a quasi quarant’anni.

Se STAT decidesse di andare ad Atene o altrove, allora il Maccabi punterebbe nuovamente il capitano del Hayam Eilat Avi Ben-Chimol – strada già percorsa ma con il rifiuto ricevuto dalla società – oppure sul giocatore dell’Ironi Nahariya, Niv Misgav.