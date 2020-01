Amar’e Stoudemire ha appena firmato con il Maccabi Tel Aviv.

Il lungo ex NBA debutterà quindi in EuroLega nella “sua” Israele, nazione dove ha vissuto negli ultimi anni (ha giocato all’Hapoel Gerusalemme prima di una breve parentesi in Cina).

La situazione infortuni del Maccabi è grave e la dirigenza ha individuato lui come possibile rinforzo tra i lunghi, considerato anche che ha il passaporto israeliano.