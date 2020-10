Anadolu Efes, offerta a gettone a Tyrese Rice

Tyrese Rice ha giocato le Finale Eight di Champions League, perse in casa contro Burgos. Dopo quella partita il suo contratto è terminato e il giocatore sembrava anche pronto a pensare ad un possibile ed incredibile ritiro.

Intanto, però, ad Istanbul la corazzata Anadolu Efes non se la sta passando molto bene in Eurolega, visto che ha perso le prime due partite e non vedrà Shane Larkin fino a fine ottobre. Ecco perché la dirigenza turca avrebbe pensato di offrire un contratto a gettone a Tyrese Rice, come anticipato da Christos Tsaltas di SDNA.

Il 33enne folletto americano Tyrese Rice ha segnato 47 punti in tre gare a OAKA, di cui 17 in finale risultando il migliore di tutta l’AEK Atene. In Europa ha già giocato con Panionios, dove ha iniziato la carriera nel 2009, Artland Dragons, Rytas Vilnius, Bayern Monaco, Khimki Mosca, Barcelona, Brose Bamberg, Panathinaikos e, appunto, AEK. Piccola parentesi due anni fa in CBA con Shenzen.