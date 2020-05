Arturas Gudaitis via dall’Olimpia Milano? Real Madrid e Zenit interessate al lituano

Arturas Gudaitis via dall’Olimpia Milano a fine stagione.

È sempre più probabile che il centro lituano lasci Milano al termine di questa stagione, a causa dei numerosi problemi fisici del lituano.

Come riportato da Donatas Urbonas su Twitter, Gudaitis è destinato a lasciare l’Olimpia ma non l’EuroLega. L’ex Lietuvos ha un contratto sino al 2021 ma con un buyout molto accessibile in estate. Lo Zenit San Pietroburgo è fortemente interessato al lituano ed anche il Real Madrid ha espresso interesse nei suoi confronti, alla ricerca di un lungo per allungare la panchina.