AS Monaco, c’è l’accordo con Jaiteh per la prossima stagione

Il centro francese Mouhammadou Jaiteh lascerà la Virtus Segafredo Bologna a fine stagione, dopo averla portata in Eurolega (fu MVP della stagione 2021/22 in Eurocup) lo scorso anno. Secondo l’insider lituano Urbonas, infatti, per il #14 delle Vu Nere c’è già l’accordo per le prossime due stagioni con AS Monaco: verrà messo tutto nero su bianco dopo che la squadra del Principato avrà giocato la sua prima Final Four di Eurolega in programma questo weekend a Kaunas.

Per Jaiteh medie stagionali in Eurolega di 8.4 punti e 4.7 rimbalzi con il 58% al tiro (miglior partita contro il Panathinaikos quando chiuse con 20 punti e 10 rimbalzi).