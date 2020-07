John Brown III non resterà nel nostro massimo campionato. Il DG della Reggiana, Filippo Barozzi, ha annunciato che la società emiliana ha fatto un’offerta per l’ex Happy Casa Brindisi, però lui ha rifiutato e andrà a giocare in Russia”.

Su di lui ci sono Lokomotiv Kuban e Unics Kazan. Piaceva a molte squadre italiane, su tutte Trento, Fortitudo, Reyer e anche Sassari.