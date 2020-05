Bayern, per il torneo finale di Bundesliga arriverà Ismet Akpinar

Attesa nelle prossime ore l’ufficialità di Ismet Akpinar da parte del Bayern Monaco.

Il giocatore 25enne di origine turca ma con cittadinanza tedesca (gioca per la nazionale infatti) è stato preso dal Besiktas per sopperire all’assenza per infortunio di Nihad Dedovic. Akpinar ha mantenuto medie di 8 punti in Champions League, quasi 11 punti nel campionato turco.

Il contratto sarà fino al termine della stagione (e quindi per il torneo di Bundesliga) con probabile opzione per la prossima annata. Akpinar ha già giocato in Germania con Alba Berlino (in foto) e Ratiopharm Ulm.

A riportare la notizia è Robert Heusel di BIG Magazine.