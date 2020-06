Claudio Villanueva, agente di Facundo Campazzo: “Non c’è nulla dalla NBA, resterà a Madrid”

“Facundo Campazzo? In Argentina tutti vorrebbero vederlo in NBA, compreso me, ma attualmente non c’è nulla e sono abbastanza certo resterà al Real Madrid.”

Claudio Villanova, agente di Facundo Campazzo, ha voluto chiarire la situazione del suo assistito.

“Non mi sorprendono i rumors su Kostas Sloukas e il Real Madrid. Le migliori squadre cercano i migliori giocatori, è normale per me. Campazzo è il miglior playmaker d’Europa, lo dico da alcuni anni. Posso tranquilizzare i tifosi del Real Madrid, al momento non c’è nulla da parte della NBA e mi sento di dire che Facu resterà qua a Madrid.”