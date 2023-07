Con l’arrivo di Blažič, Hollatz e Jones prende forma l’Olimpija di Pianigiani

Sta prendendo forma la nuova Olimpija Cedevita, guidata in panchina da Simone Pianigiani. La squadra avrà un organico radicalmente diverso rispetto alla scorsa stagione. L’ultimo acquisto del club di Ljubljana è l’ex Avellino e Sassari Shawn Jones, che la scorsa stagione era un giocatore di Spalato.

Tra gli appassionati del club bianco-verde ha fatto rumore l’apprezzato ritorno dello sloveno Jaka Blažič, rientrato dopo un anno in Turchia con la maglia del Bahcesehir Koleji Istanbul.

Molti pezzi pregiati hanno però abbandonato la società slovena: Amar Alibegović vestirà la canotta del Bodrum, Marko Jeremić quella dell’Igokea, Lovro Gnjidić d’ora in poi sarà a Spalato. Non vestiranno più la maglia lubianese Josh Adams, Mirko Mulalić e Matic Rebec. Al palasport di Ljubljana non si vedranno più nemmeno le prodezze del fuoriclasse americano Yogi Ferrell, in procinto di firmare un contratto in Cina.

Amar Alibegović – nella foto in azione a giugno 2023 – non farà più parte del progetto del Cedevita Olimpija

Per centrare gli obiettivi stagionali Pianigiani potrà però fare affidamento ai seguenti cestisti messi sotto ingaggio nel corso dell’estate: Justus Hollatz (in orrivo dal Breogan Lugo), Amadou Sow (ex Blois), Alexander Shashkov (Ilirija Ljubljana), Gregor Glas (Mornar), Sean Armand (Avtodor Saratov) e Damian Kruzynski (Ilirija).