UFFICIALE – Il CSKA Mosca si separa da Koufos e Baker

Kosta Koufos e il CSKA Mosca non continueranno insieme. La società russa ha infatti esercitato l’opzione per uscire dal contratto firmato lo scorso anno. Stessa cosa vale anche per Ron Baker, che non tornerà nella corazzata russa (2.6 punti con il 37% da 3)

Il centro greco con tanti anni di NBA alle spalle ha deluso tantissimo, anche per via di molti infortuni (3.7 punti e 2.8 rimbalzi di media). Nelle prossime ore è attesa la firma di Nikola Milutinov.

Per il play/guardia visto anche in NBA, non c’è stata grande affidabilità in uscita dalla panchina. Il CSKA Mosca è chiamato a vari innesti nelle prossime settimane. Salvo scossoni, si dovrebbe ripartire da Mike James.