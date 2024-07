By

La Dolomiti Energia Trentino comunica che Daulton Hommes ha esercitato l’opzione d’uscita dal contratto che lo avrebbe legato a Trento anche per la stagione 2024-2025 per accettare la proposta di una squadra che parteciperà alla prossima Euroleague. (Secondo diverse fonti, è fatta per il suo accordo con i francesi del Paris Basketball, ndr).

Il Club augura a Daulton il meglio per il proseguo della sua carriera.

Ufficio Stampa Aquila Basket Trento