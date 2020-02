Deandre Kane si è accordato con i serbi del Mega Bemax di Belgrado per riprendere l’attività professionistica.

Il giocatore ex Maccabi è fermo dalla scorsa stagione per infortunio ed ora è pronto per ripartire nella società dove il suo agente detiene delle quote.

La scorsa stagione per lui 8 punti, 3.8 rimbalzi, 2.6 assist e 1.1 rubate in 25 presenze di EuroLega con gli israeliani.