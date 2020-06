[ESCLUSIVA] Greg Whittington: “Grazie Galatasaray. Ora è tempo di EuroLega o NBA”

Abbiamo intervistato Greg Whittington, ala protagonista in EuroCup con il Galatasaray e il suo agente Jerry Dianis, riguardo al suo sviluppo come giocatore e al suo futuro.

Ciao Greg. Prima di tutto, come stai? Come è stata la tua quarantena?

Greg Whittington: “Sto bene grazie, la quarantena è andata bene, sono sempre stato con la mia famiglia e i bambini. Sono in Maryland, mi alleno quotidianamente.”

La tua stagione con Galatasaray è ufficialmente finita. Come la valuti? Quanto è stato importante Galatasaray per te e quanto ti ha aiutato?



Greg Whittington: “Molto molto importante. Venivo da una stagione ottima in Israele e ho dimostrato che posso competere in una grande competizione con il Galatasaray. La gente mi conosce ora, anche se non ho giocato in EuroLega. Ho avuto l’onore di aver potuto giocare in una grande squadra, con un ottimo staff e un grande allenatore. Lo apprezzo molto, mi ha aiutato a migliorare. Ho tirato bene, sono migliorato a rimbalzo e anche in difesa.. tutto ha funzionato, grazie al duro lavoro quotidiano.”

Com’è stato vivere a Istanbul, la città … i fan?

Greg Whittington: “È stato bello vivere a Istanbul. Ci sono molte cose da vedere in città e i fan sono molto affettuosi, supportano sempre la squadra.”

Greg Whittington è stato accostato recentemente ad alcune squadre di EuroLega. È il momento per Whittington di giocare in un grande palcoscenico come questo?

Agente Jerry Dianis: “Si, le migliori squadre in Eurolega hanno espresso interesse per Greg. Ha tirato con il 52,8% da 3 punti e con il 61,3% da 2 punti quest’anno ed è stato incluso nel primo quintetto di Eurocup. Il suo allenatore al Galatasaray lo adora e ha detto che è il giocatore più altruista della squadra. È molto difficile trovare un giocatore in Eurolega che abbia il suo livello di atletismo. Può giocare in più posizioni, difendere e portare la palla. Greg è un giocatore internazionale di grande esperienza. Non vediamo l’ora di continuare a parlare con i migliori team in Eurolega. È al vertice della sua carriera.”

C’è un pensiero alla NBA? Greg ha avuto un buon impatto in G-League in passato, dimostrando che può giocare a livelli eccellenti.

Agente Jerry Dianis: “Alcune squadre NBA hanno già manifestato un forte interesse per Greg. Esamineremo le opzioni e prenderemo una decisione. Greg giocherà la prossima stagione in NBA a meno che una squadra in Eurolega non faccia un’offerta molto importante. II livello di basket è altissimo a Milano, Atene, Istanbul, Los Angeles, New York, Denver, Orlando. Greg ama giocare a basket ed ha lavorato duro per essere in questa posizione. Greg è un 203cm con le braccia lunghe, molto versatile. Può difendere 4 posizioni a livello NBA e forse 5 in Europa.Whittington sa aprire bene il campo con il suo tiro, va forte a rimbalzo e sa spingere sul pedale dell’acceleratore. Il gioco del basket continua ad evolversi facendo sempre più a meno del lungo classico. Ogni squadra vuole un giocatore che sa fare più cose. Greg Whittington è il tipico giocatore moderno. I giocatori come lui sono ambiti e molto difficili da trovare. Ora è free agent e sonderà il mercato.”



La tua stagione è stata più che positiva, soprattutto in EuroCup. Quasi 13 punti e 6 rimbalzi di media, tirando con il 50% dalla linea dei 3 punti. Un’ala moderna con un buon tiro da 3 punti, rimbalzista e con un ottimo impatto difensivo. Un prototipo del giocatore moderno. Che giocatore è Greg Whittington?

Greg Whittington: “Greg Whittington è un giocatore a tutto tondo. Tiro bene da tre, ma so anche attaccare l’area. Sono un giocatore moderno che può anche giocare come una guardia se la squadra ne ha bisogno.”

Sydney Kings, Australia. Levanga Hokkaido, Giappone. Hapoel Gilboa Galil, Israele e Galatasaray, Turchia. Descrivi le tue esperienze al di fuori degli Stati Uniti in poche parole.

Greg Whittington: “Ogni squadra e ogni campionato sono un tipo di gioco diverso, molto diverso. Impari modi diversi di giocare e di vivere il basket in ogni paese. Più impari in ogni esperienza, meglio ti trovi dentro e fuori dal campo. Tutto ti insegna per la prossima esperienza nella tua carriera.”

Cosa ne pensi della decisione di terminare la stagione senza campioni?

Greg Whittington: “La pandemia era ed è una cosa molto importante. Non sta a me dire se è stato giusto o no… avremmo potuto essere campioni ma la salute è la cosa più importante.”

Dove ti vedremo l’anno prossimo?

Greg Whittington: “Ahah … domanda difficile. EuroLeague o NBA … vedremo cosa succede! “

