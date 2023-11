Ettore Messina: “Mai detto che Shabazz Napier abbia espresso desiderio di tornare all’Olimpia Milano”

Coach Ettore Messina precisa quanto segue: “A proposito di una dichiarazione attribuitami questa mattina da un quotidiano italiano e poi ripresa da numerosi siti web, ci tengo a precisare che, parlando, davanti ad alcuni giornalisti, di Shabazz Napier e dei motivi della sua partenza da Milano, non ho mai detto o ipotizzato che il ragazzo abbia espresso a chiunque il desiderio di tornare all’Olimpia. Si è trattato di una pura interpretazione del giornalista. Ho il massimo rispetto per Napier, per la Stella Rossa e come principio non parliamo mai di giocatori di altre squadre”

Comunicato Olimpia Milano