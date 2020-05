Euro News: É fuga dal Pana. Papapetrou occasione Olimpia Milano? Lorenzo Brown pezzo pregiato del mercato

Sempre più rumors riguardanti il mercato di EuroLega.

Ioannis Papapetrou, DeShaun Thomas e Jimmer Fredette sono considerati in uscita da un Panathinaikos sempre più orientato verso un forte ridimensionamento.

Se abbiamo già parlato di Nick Calathes (e anche del clamoroso rumors legato all’Olympiacos), anche altri componenti del roster sono in procinto di lasciare il PAO a fine stagione. Sports Rabbi parla di un interessamento dell’Olimpia Milano a Ioannis Papapetrou, ala greca molto interessante. Fredette e Thomas sono due stipendi che verranno “liberati” a fine stagione.

Lorenzo Brown continua a piacere a tantissime squadre in EuroLega. La guardia, quasi certamente, non resterà alla Stella Rossa nella prossima stagione. Nella scorsa stagione si era vociferato di un interessamento importante dell’Olimpia Milano, vigile anche quest’anno sull’americano. L’Olympiacos, come già detto per Calathes, osserva la situazione.