Mercato in EuroLeague, e non solo, che inizia a muoversi con insistenza.

Ioannis Papapetrou è uno dei nomi più caldi della free agency estiva, per quanto riguarda i top team di EuroLeague. Il greco ha appena vinto il campionato con il Panathinaikos in Grecia, risultando tra i migliori giocatori della stagione. Real Madrid e soprattutto Anadolu Efes fanno sul serio per il greco, con un biennale da 2.5 milioni di euro messi sul piatto dal club appena laureatosi campione in EuroLeague. Il Pao proverà a tenerlo, ma sarà dura competere con questi avversari.

Teşekkürler Marial Shayok💚



Süper Lig'deki 2. sezonumuzda Chris Jones ve Allerik Freeman'dan sonra Euroleague'e transfer olan 3. oyuncumuz olan Marial Shayok’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/58h9v9O14o — Frutti Extra Bursaspor (@BsBasketbol) June 12, 2021

Continua il rinnovamento del Fenerbahçe. È fatta per Marial Shayok, guardia in uscita dal Bursaspor ed ex NBA con i Philadelphia 76ers, mentre non rinnoverà il contratto Edgaras Ulanovas.

Fenerbahçe Istanbul:

Kyle O'Quinn, Alex Perez, Ali Muhammed and probably Lorenzo Brown won't be part of the team next season.

Jarell Eddie has a team option, but Fener won't use it.

Devin Booker will sign a 2 year contract (about 3 million $).#Fenerbahçe #EuroLeague #Transfers — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) June 8, 2021

Derrick Williams lascerà Valencia. L’americano, ex Bayern e Fenerbahçe, non continuerà la sua avventura in terra valenciana per un amore che non sembra essere mai sbocciato definitivamente. Attenzione a Valencia, perché sembra ci siano tantissimi cambiamenti in arrivo,, con nomi di grandi importanza per il mercato EuroLeague. Anche Coach Jaume Ponsarnau è tutt’altro che sicuro della conferma per la prossima stagione.

Matt Costello is expected to sign with Baskonia, per sources. — Donatas Urbonas (@Urbodo) June 10, 2021

L’ex Avellino, Matt Costello lascia Gran Canaria e giocherà in EuroLeague con il Baskonia. Importante prova per il lungo americano, in costante crescita negli ultimi anni della sua carriera.

Rodions Kurucs pronto a tornare in Europa? Il suo agente ha chiaramente indicato che l’interesse nei confronti del lettone in Europa è alto, ma che prima valuterà un eventuale opportunità ancora in NBA. Futuro indeciso per l’ala lettone.